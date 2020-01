Hà Nội chi hơn 400 tỷ làm đường nối Vành đai 3 với cao tốc đi Hải Phòng

Ngày 6/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, việc xây dựng nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực.

Dự án cũng nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh (Long Biên - Thạch Bàn), góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2021.

Về quy mô đầu tư, phạm vi nút theo hướng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, từ điểm kết nối với đường Cổ Linh tới điểm cuối tại Km1+065,74 (kết nối với đoạn tuyến cao tốc đã thi công giai đoạn I), có chiều dài gần 1,5km, sẽ xây dựng đường nối đường Long Biên - Thạch Bàn với đường cao tốc có chiều rộng nền 33m. Với nút giao theo hướng đường Vành đai 3 (từ Km10+040 đến Km10+660), làm đường với chiều dài 620m, chiều rộng nền 26,5m. Cùng với đó là các nhánh kết nối từ đường Vành đai 3 vào đường Cổ Linh...

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn thực hiện quản lý dự án đúng quy định của Nhà nước; tuân thủ chặt chẽ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật để triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của việc thi công đến đời sống của người dân trong khu vực, đặc biệt, lưu ý tổ chức giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác di chuyển các công trình ngầm, nổi; đặc biệt là công tác tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.