Hà Nội: Nguồn cung căn hộ giảm mạnh trong quý 1

"Trong quý 1/2019, Hà Nội có khoảng 9.700 căn hộ được tung mới ra thị trường, giảm 36% so với quý trước. Trong đó, phân khúc hạng A ghi nhận lượng mở bán mới giảm 84% theo quý, hạng B và C giảm 35%". Đây là những con số được Công ty quản lý, tư vấn Savills Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo tổng kết thị trường bất động sản quý 1/2019 được tổ chức ngày 3/4 tại Hà Nội.



Cũng theo báo cáo trên, so với quý cuối năm 2018, số lượng căn bán được trong quý 1/2019 đạt khoảng 9.800 căn, giảm 14% do kỳ nghỉ Tết kéo dài. Hạng B tiếp tục dẫn đầu nguồn cung sơ cấp với 22.500 căn, tương ứng 65% thị phần. Nguồn cầu lớn từ người mua để ở và nhà đầu tư dẫn đến khối lượng giao dịch của hạng B lớn, chiếm 70% tổng số giao dịch và tăng cao nhất trong ba phân khúc, đạt tới 99% so với cùng kỳ năm trước. Các chủ đầu tư đã đưa ra mức giá hấp dẫn hơn với giá bán trung bình hạng B khoảng 1.390 USD/m2, giảm 2% theo quý nhưng tăng 8% theo năm.

"Năm nay sẽ tiếp tục là năm của thị trường trung cấp, với mức giá vừa phải, phù hợp khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Khoảng 44.000 căn từ 34 dự án sẽ gia nhập thị trường trong thời gian tới. Đặc biệt, các chủ đầu tư lớn như Vingroup và BRG đang triển khai các dự án lớn tại huyện Gia Lâm và Đông Anh: VinCity Ocean Park (420 ha), BRG Smart City (272 ha). Những dự án này được coi là giải pháp bền vững cho việc giảm thiểu áp lực dân số, ách tắc giao thông và thiếu hụt cơ sở hạ tầng trong bối cảnh các đô thị vệ tinh của Hà Nội gặp nhiều khó khăn về việc thu hút vốn đầu tư, phân bổ dân số và nhà ở cho công nhân" – bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu Savills nhận định.

Các sản phẩm trong tương lai cũng sẽ có những điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của khách hàng và xu thế chung của thế giới. Ví dụ như việc bó hẹp không gian căn hộ 3 phòng ngủ trong diện tích 90 m2, lâu nay bộc lộ nhiều bất cập, sẽ dần biến mất trên thị trường; hay sẽ gia tăng căn hộ có thiết kế mở rộng ban công, lô gia, và cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên... Các xu hướng này dự kiến là những hướng đi bền vững hơn của thị trường nhà ở.

Bên cạnh đó, các sản phẩm phát triển gần tiện ích an sinh xã hội cũng sẽ thu hút được các khách hàng có nhu cầu ở thực. Hiện nhu cầu này vẫn duy trì ở mức cao, xuất phát từ xu hướng di cư của dân ngoại tỉnh vào thành phố, xu hướng tách hộ và tình trạng nhà ở xuống cấp tại các thành phố.

"Trước nay, yếu tố vị trí của dự án vẫn được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn bất động sản nhà ở. Tuy vậy, trong bối cảnh thị trường phát triển, hạ tầng giao thông được nâng cấp và tối ưu, khoảng cách sẽ không còn là rào cản cho cư dân trong thành phố. Tại Việt Nam, theo các bước phát triển của thị trường, tầm quan trọng của yếu tố vị trí sẽ ngày càng giảm. Vì vậy, đối với các chủ đầu tư, cần có tầm nhìn dài hạn về tiềm năng của dự án", ông Dương Đức Hiển, Giám đốc Bộ phận kinh doanh nhà ở Savills nhận định.

"Sau 5 – 10 năm, khi cơ sở hạ tầng phát triển, liệu dự án có còn thu hút được khách mua? Mặt khác, đối với các khách hàng, cũng cần có cái nhìn cởi mở hơn với các sản phẩm nhà ở. Đặc biệt khi mua để đầu tư dài hạn, bất lợi vị trí hôm nay có thể là tiền đề để bất động sản tăng giá trong tương lai khi hạ tầng phát triển; quan trọng là khách hàng có sự nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng", ông Hiển cho biết.