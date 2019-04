Hạ viện Anh thông qua dự luật trì hoãn Brexit

Hạ viện Anh ngày 3/4 đã thông qua một dự luật nhằm buộc Thủ tướng Theresa May phải trì hoãn việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, nhằm ngăn nguy cơ xảy ra một cuộc Brexit "hỗn loạn" vì không có thỏa thuận vào ngày 12/4.

Theo tin từ Reuters, được đưa ra bởi nghị sỹ Công đảng Yvette Cooper, dự luật này vượt qua mọi thủ tục tại Hạ viện trong vòng chưa đầy 6 giờ đồng hồ. Một cuộc bỏ phiếu cho kết quả 313 phiếu thuận và 312 phiếu chống. Giờ đây, dự luật cần có sự thông qua của Thượng viện.

Hôm thứ Ba, bà May tuyên bố sẽ xin EU cho hoãn Brexit thêm một thời gian ngắn sau ngày 12/4. Mục đích của việc hoãn này là để bà May có thêm thời gian đàm phán với thủ lĩnh Công Đảng Jeremy Corbyn nhằm đưa thỏa thuận Brexit được thông qua. Bà May đã mất gần 2 năm để đạt một thỏa thuận Brexit với EU, nhưng thỏa thuận này đã bị Quốc hội Anh 3 lần từ chối.

Nghị sỹ Cooper nói rằng dự luật mà bà đưa ra là cần thiết để vạch ra một quy trình rõ ràng về việc các quyết định phải được đưa ra như thế nào trong thời gian Brexit trì hoãn. Dự luật quy định bà May phải có sự thông qua của Quốc hội đối với chi tiết của bất kỳ sự trì hoãn Brexit nào. Điều này cho phép các nghị sỹ đề xuất khoảng thời gian hoãn.

Tuy nhiên, không phải nước Anh muốn hoãn Brexit bao lâu cũng được, mà đề xuất của Anh vẫn phải được sự nhất trí của tất cả các nước thành viên EU còn lại.

Để tránh Brexit không thỏa thuận xảy ra vào ngày 12/4, bà May vào ngày thứ Tư tuần tới phải đưa ra trước cuộc gặp thượng đỉnh EU một chiến lược khả thi nhằm thuyết phục Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận mà bà đã đạt được với Brussels.

Bà May đã nói rằng nếu bà không thể nhất trí về một giải pháp với ông Corbyn, thì Chính phủ của bà sẽ đưa ra một số lựa chọn cho quan hệ tương lai Anh-EU và Quốc hội sẽ có một loạt cuộc bỏ phiếu đối với các lựa chọn này.

Hiện chưa rõ đến khi nào thì dự luật hoãn Brexit được đem ra thảo luận ở Thượng viện Anh, nơi các dự luật thường được thông qua chậm hơn. Tuy nhiên, việc này có thể được triển khai ngay trong ngày 4/4.