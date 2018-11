Hai "tân binh" chuẩn bị lên sàn HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của hai "tân binh", Công ty Cổ phần May Sông Hồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.



Cụ thể, May Sông Hồng sẽ được niêm yết 47.628.000 cổ phiếu với mã chứng khoán MSH. Ngày giao dịch đầu tiền vào 28/11/2018.

Ước tính theo giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 45.000 đồng/cổ phiếu thì vốn hóa thị trường của MSH rơi vào khoảng 2.140 tỷ đồng.

May Sông Hồng tiền thân là Xí nghiệp may 1/7, được thành lập năm 1988 và đổi tên thành công ty May Sông Hồng từ năm 1993. Giai đoạn 2014-2017, công ty ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đều đặn từ 142 tỷ lên 200,4 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, MSH đạt 2.985 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21%; lợi nhuận sau thuế dừng ở mức 273 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2018 tổng tài sản đạt 2.584 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.027 tỷ đồng.

Còn cổ phiếu HVH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã chính thức niêm yết trên HOSE vào ngày 20/11. Tuy nhiên đến ngày 30/11 mới là ngày giao dịch đầu tiên của mã này.

Với mức giá tham chiếu 15.600 đồng và 20 triệu cổ phiếu niêm yết, HVC được định giá 321 tỷ đồng.

HVC thành lập từ năm 2010, hiện vốn điều lệ 200 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp, lắp đặt các loại hình thiết bị vui chơi giải trí (bao gồm thiết bị bể bơi, sân trượt băng, thủy cung đại dương, công viên nước).

Được biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, HVC đạt doanh thu 313 tỷ đồng và 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 2,85 lần so với cùng kỳ.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, lãnh đạo công ty cho biết, năm 2018, HVC phấn đấu doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận 61,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên trước đó là doanh thu 320 tỷ đồng, lợi nhuận 25,6 tỷ đồng.

Như vậy, nếu so với chỉ tiêu đề ra trong năm nay thì công ty đã thực hiện được 70% doanh thu và hơn 50% lợi nhuận.