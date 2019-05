Halong Marina - Khu đô thị khép kín hoàn chỉnh

Được mệnh danh là một trong những khu đô thị khép kín hiện đại bậc nhất tại thành phố Hạ Long, Halong Marina đang từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng và cảnh quan đồng bộ, hiện đại. Sở hữu các yếu tố địa hình ven biển, kề núi cùng quỹ đất rộng, cảnh quan thiên nhiên đẹp và diện tích mặt nước khá lớn, nơi đây được đánh giá là một khu đô thị tiềm năng với môi trường sống trong lành để phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Green Bay Garden - lợi ích kép, vừa nghỉ dưỡng vừa sinh lời

Không chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội và Tp.HCM mà ngay lõi trung tâm du lịch của cả nước như Hạ Long, nhu cầu nhà ở tiện nghi với giá tầm trung đang ngày càng cần thiết.

Nhanh nhạy với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, Công ty Bất động sản BIM Land (thuộc BIM Group) tung ra dòng sản phẩm tầm trung Green Bay Garden ở Hạ Long. Các căn hộ Green Bay Garden có diện tích trung bình từ 35 - 65m2, tuy nhiên nhằm tối đa nhu cầu ở với sự linh hoạt trong thiết kế, khách hàng còn có thể chọn mua nhiều căn hộ cạnh nhau, đập thông các căn, tạo thành một căn hộ có diện tích rộng hơn.

Những căn hộ 2 phòng ngủ có không gian sinh hoạt thoả mãn nhu cầu của gia đình nhiều thế hệ. Nhưng đặc biệt hơn là loại căn hộ sân vườn ở tầng trệt toà nhà, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở vừa có mặt sàn linh hoạt có khả năng kinh doanh sinh lời. Tuy nhiên, với số lượng hạn chế chỉ 40 căn nên căn hộ sân vườn được nhiều khách hàng săn lùng nhất.

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm huyết mạch của Hạ Long như bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Tỉnh, Chợ Hạ Long, bến xe Bãi Cháy, Cảng tàu Bãi Cháy, Khu vui chơi giải trí Tuần Châu, Công viên Đại Dương, Cáp treo Hạ Long… với khoảng cách rất gần và thuận lợi, chỉ từ 3-5 phút chạy xe.

Bên cạnh đó, Green Bay Garden còn được thừa hưởng toàn bộ hệ thống dịch vụ trong Khu đô thị Halong Marina như trường quốc tế Singapore, rạp chiếu phim CGV, tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, chợ đêm Hạ Long, quảng trường biển...

Citadines Marina Halong - công trình kiến trúc biểu tượng cho sự hội nhập

Là kết quả của cái bắt tay chiến lược giữa BIM Land - BIM Group và công ty điều hành kinh doanh căn hộ dịch vụ The Ascott Limited, Citadines Marina Halong đang thu hút sự quan tâm, là sản phẩm mang tính cạnh tranh cao mà ngay cả các chủ đầu tư uy tín khác tại địa bàn Hạ Long cũng xem là đối thủ nặng ký.

Không chỉ có được những lợi thế cạnh tranh từ đơn vị quản lý danh tiếng, Citadines Marina Halong còn cung cấp đa dạng các tiện ích như bể bơi vô cực, bể bơi trên mái, hệ thống nhà hàng, siêu thị, phòng tập gym, khu vui, quầy bar lounge, hệ thống bãi đỗ xe thông minh….

Có thể coi những điểm trên là ưu điểm của dự án nhưng một trong những thế mạnh hoàn toàn khác biệt đối với các sản phẩm tại thị trường Quảng Ninh là Citadines là dự án duy nhất cung cấp các căn hộ chung cư cao cấp và condotel được quản lý bởi thương hiệu quốc tế. Yếu tố này không chỉ khẳng định giá trị và chất lượng, tiện ích tối ưu mà còn đảm bảo các yếu tố về an ninh an toàn và cảnh quan. Citadines là dự án hướng đến đáp ứng 3 mục tiêu cho các đối tượng khách hàng khác nhau: Đầu tư - nghỉ dưỡng - an cư.

Với nhiều ưu điểm, Boutique Hotel Shophouse đang là xu hướng đầu tư mới tại Việt Nam. Triển vọng sinh lời với lợi ích 3 trong 1 (lưu trú nghỉ dưỡng, đầu tư kinh doanh và cho thuê). Dự án Boutique Hotel kết hợp Shophouse (BHS) Halong Marina Square trở thành điểm nhấn của khu đô thị Halong Marina.

Nhờ sở hữu vị trí thuận tiện cùng lượng du khách đông đúc, đảm bảo khả năng cho thuê cao, tính thanh khoản cao, giá trị bất động sản tăng dần theo thời gian. BHS Halong Marina Square sở hữu vị trí gần như đẹp nhất trong tổng thể Khu đô thị Halong Marina. Với số lượng giới hạn chỉ 88 căn khiến cho việc sở hữu một căn tại Halong Marina Square đang ngày càng trở nên đáng giá.

Ngày 4/5/2019, Green Bay Garden vừa được Công ty BIM Land thuộc Tập đoàn BIM Group giới thiệu giai đoạn tiếp theo. Trong dịp này, chủ đầu tư triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt và chiết khấu hấp dẫn cho các khách hàng và nhà đầu tư.

