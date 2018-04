Hãng hàng không Mỹ tặng 5.000 USD cho hành khách chuyến bay nổ động cơ

Hãng hàng không Southwest Airlines của Mỹ tuyên bố tặng séc trị giá 5.000 USD và phiếu quà tặng (voucher) trị giá 1.000 USD mỗi người cho tất cả các hành khách trên chuyến bay bị nổ động cơ vào tuần trước.



"Chúng tôi tôn trọng giá trị của hành khách và hy vọng rằng bạn sẽ dành cho chúng tôi một cơ hội nữa để khôi phục niềm tin của bạn vào Southwest", Giám đốc điều hành (CEO) Gary Kelly của hãng hàng không này nói trong một lá thư gửi khách hàng. "Theo tinh thần này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tấm séc trị giá 5.000 USD để bù đắp cho bất kỳ nhu cầu tài chính hiện tại nào của bạn".

Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) hiện đang cố gắng xác định nguyên nhân vì sao một cánh quạt của động cơ bên trái chiếc Boeing 737-700 lại bị gãy. Sự cố đã khiến một mảnh vỡ bắn vào thân máy bay, làm một cửa sổ bị vỡ và một nữ hành khách suýt nữa bị hút ra ngoài do chênh lệch áp suất. Người này đã thiệt mạng sau đó, dù được các hành khách khác kéo trở lại máy bay.

Các nhà điều tra liên bang hiện đã phát hiện thấy những dấu hiệu của sự ăn mòn kim loại trên động cơ bị nổ.

Vụ nổ động cơ này diễn ra trên chuyến bay 1380 từ New York đến Dallas vào hôm thứ Ba tuần trước. May mắn là nữ cơ trưởng Tammie Jo Shults đã đưa chuyến bay gồm 144 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn hạ cánh an toàn xuống Philadelphia.

Ngoài việc tặng séc và phiếu quà tặng, Southwest Airlines còn đề nghị hỗ trợ hành khách trong các trường hợp cần thiết khác, như tìm kiếm hành lý bị thất lạc trong chuyến bay này hoặc các chi phí khác. "Trọng tâm chính của chúng tôi là cam kết hỗ trợ bạn nhiều nhất có thể", lá thư của CEO Kelly viết.

Vụ nổ động cơ vừa rồi đánh dấu lần đầu tiên có một hành khách thiệt mạng trên một chuyến bay của Southwest Airlines, cũng là lần đầu tiên có tai nạn chết người trên một chuyến bay thương mại của Mỹ kể từ năm 2009.