Hàng không Việt được "bật đèn xanh" bay thẳng tới Mỹ

Cục Hàng không Liên bang (FAA) thuộc Bộ Giao thông Mỹ vừa ra thông báo khẳng định Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và đã được xếp hạng 1.



Trạng thái loại 1 dựa trên kết quả đánh giá của FAA vào tháng 8 năm 2018 về công tác giám sát an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Đạt được xếp hạng loại 1 là một thành tựu quan trọng. Đó là kết quả của nhiều năm làm việc tích cực của Cục Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải", thông cáo nêu.

Với trạng thái loại 1, các hãng hàng không Việt Nam sẽ có thể thiết lập dịch vụ bay thẳng đến Mỹ và liên danh với các hãng hàng không Mỹ sau khi hoàn thành các bước cần thiết còn lại, bao gồm các sân bay Việt Nam phải được Cục Quản lý An ninh Giao thông Mỹ xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh và các thông lệ được khuyến nghị của ICAO, và các hãng hàng không Việt Nam được Bộ Giao thông Mỹ cấp thẩm quyền kinh tế.



"Việc đạt tiêu chuẩn CAT1 sẽ không chỉ tạo tiền đề để các hãng hàng không Việt Nam nghiên cứu, triển khai kế hoạch mở đường bay thẳng tới Mỹ mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của hàng không dân dụng Việt Nam. Đồng thời cũng đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Mỹ lĩnh vực hàng không", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá rất cao sự kiện này, cùng với sự kiện Tổng thống Donald Trump sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới sẽ đánh dấu mốc mới của quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Được biết, CAT1 là tiêu chuẩn giám sát an toàn hàng không được phê chuẩn bởi chương trình Đánh giá an toàn hàng không quốc tế của FAA, dựa trên 8 tiêu chuẩn an toàn trọng yếu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Một quốc gia nếu có nhu cầu thiết lập đường bay thương mại vào Mỹ phải đạt tiêu chuẩn an toàn CAT1.

Nhằm đáp ứng yêu cầu về giám sát an toàn hàng không của FAA để các hãng hàng không Việt Nam có thể khai thác đường bay thẳng tới Mỹ, từ cuối năm 2016, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thực hiện các thủ tục liên quan để FAA tiến hành đánh giá tiêu chuẩn CAT1 đối với Việt Nam.

Trước đó, theo Reuters, đã có 2 hãng hàng không của Việt Nam thể hiện mong muốn được thực hiện chuyến bay thẳng tới Mỹ và động thái của FAA đã "bật đèn xanh" cho các hãng này có thể bắt đầu tiến hành các bước tiếp theo.