Hàng không Việt Nam: Cứ bay 9 chuyến lại huỷ, chậm 1 chuyến

Như thường lệ, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục công khai thông tin về tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, huỷ chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 11 vừa qua.



Tổng hợp cho thấy, tháng qua, 5 hãng hàng không đang được cấp phép bay trên thị trường gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific, Vasco và Bamboo Airways khai thchutổng số 28.322 chuyến bay. Trong đó, có đến 3.000 chuyến bay bị chậm và huỷ. Tính trung bình, cứ bay 9 chuyến lại có 1 chuyến bị chậm hoặc huỷ.

Trong đó, quán quân cả chậm và huỷ chuyến là hãng VietJet Air với 1.625 chuyến bị chậm và 50 chuyến bị huỷ. Tiếp theo là Vietnam Airlines với 886 chuyến chậm, 47 chuyến huỷ. Jetstar Pacific có 270 chuyến chậm, không chuyến nào bị huỷ. Bamboo Airways có 128 chuyến chậm và 12 chuyến huỷ.

Đáng lưu ý, tỷ lệ chậm và huỷ chuyến của các hãng hàng không so với cùng kỳ năm 2018 đều tăng điểm.

Tàu bay về muộn và do hãng hàng không là hai nguyên nhân dẫn đầu khiến việc chậm, huỷ chuyến của các hãng. Tiếp đó là do quản lý điều hành bay, do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng.

Tuy nhiên, đó là theo đánh giá của Cục Hàng không. Còn nói với VnEconomy, nhiều chuyên gia hàng không cho rằng, tình trạng chậm, huỷ chuyến diễn ra thường xuyên và gia tăng còn do cạnh tranh giữa các hãng hàng không với nhau.

Để cạnh tranh hành khách, số chuyến bay ở mỗi sân bay được lên kế hoạch nhiều hơn nhu cầu của hành khách nên nhiều chuyến bay không đủ khách dẫn đến tình trạng hoản chuyến và hủy chuyến gia tăng, số hành khách bình quân trên mỗi chuyến bay bị giảm.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ gia tăng chế tài với các hãng hàng không nếu để tỉnh trạng bị chậm kéo dài, gây bức xúc cho hành khách. Nếu Slot bay (giờ hạ, cất cánh) của hãng nào có tỷ lệ chậm, hủy chuyến cao sẽ bị thu hồi Slot bay, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không bổ sung thêm máy bay dự bị, để tăng khả năng điều động dự phòng.