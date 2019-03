Hàng loạt tỉnh, thành thay Giám đốc Công an

Bộ Công an vừa công bố và trao các quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an hàng loạt tỉnh thành như Tây Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Tĩnh.

Cụ thể, ngày 28/3, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Phó giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 27/3, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Long - Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Lê Ngọc Châu, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Đầu tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thay cho Đại tá Lê Văn Sao đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an.