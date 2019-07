Hàng loạt ưu đãi khi mua chung cư cao cấp đáng sống bậc nhất khu Trung Hòa - Nhân Chính

Tại khu vực Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội, nhu cầu mua nhà cao cấp để ở và đầu tư đang thu hút không ít nhà đầu tư.

Hạ tầng nâng cánh bất động sản Trung Hoà - Nhân Chính

Nhắc đến Trung Hoà - Nhân Chính, nhiều người dân Hà Nội sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh những toà nhà chung cư cũ kỹ, chen chúc. Mật độ dự án chung cư tại khu vực này từng được đánh giá là cao nhất thủ đô. Theo thống kê sơ bộ, dọc hai bên đường Lê Văn Lương - Tố Hữu có đến hơn 50 toà nhà chung cư với chiều cao từ 20-30 tầng. Trong đó, số lượng căn hộ và quy mô dân số của nhiều tòa lên tới cả vạn người.

Mặc dù vẫn luôn được đánh giá là "thủ phủ" của chung cư cao cấp và là khu đô thị có tiện ích xã hội, nhưng với số lượng dự án tăng quá mạnh, trong khi hạ tầng giao thông chưa được cải thiện khiến cho bất động sản khu vực này từng có một khoảng thời gian chững lại khi nhiều khách hàng tỏ ra lo ngại áp lực giao thông.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2017, khi tuyến xe buýt BRT đi vào hoạt động, nút thắt giao thông dường như được tháo gỡ, giúp thị trường bất động sản khu vực này sôi động trở lại. Cùng với đó là hàng loạt các tuyến đường được mở rộng như đường Vũ Trọng Phụng và đường Nguyễn Tuân.

Lãnh đạo địa phương cho biết, quận đã đề xuất thành phố cho phép sử dụng ngân sách của quận để đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tuân mặt cắt ngang 21m và đường Vũ Trọng Phụng lên tới 20m cùng chiều dài 500m. Tổng mức đầu tư hai tuyến đường trên khoảng 800 tỷ đồng.

Hà Nội cũng đang quyết liệt đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2,5 - "xương sống" của giao thông nội đô chạy dọc theo tuyến từ Khu đô thị Tây Hồ Tây, qua Nguyễn Văn Huyên, Dương Đình Nghệ, Trung Kính, Hoàng Đạo Thúy sang Khu đô thị Khương Đình, Định Công, Kim Đồng, Tân Mai và đến hồ Đền Lừ.

Đặc biệt, khi tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động năm 2019 sẽ giúp áp lực giao thông trở nên nhẹ nhõm, người dân rút ngắn được thời gian, dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội cũng như đến các khu vực nội thành khác.

Giới chuyên gia bất động sản đánh giá, việc xây dựng hạ tầng đồng bộ tại khu vực Trung Hoà - Nhân Chính đã góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, là đòn bẩy giúp thị trường bất động sản sôi động hơn.

"Hạ tầng và bất động sản là hai yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Giá bất động sản có thể tăng nhờ hạ tầng, ngược lại, cũng có thể đóng băng vì hạ tầng. Hai năm trở lại đây, những dự án cao cấp thu hút sự quan tâm của khách hàng nhất thuộc về các khu vực có hạ tầng đồng bộ, đường xá thuận tiện, gần trường học, siêu thị… hoặc nằm trong những khu vực đang được nâng cấp đồng bộ về hạ tầng như Trung Hoà - Nhân Chính", ông Nguyễn Xuân Lộc - Tổng giám đốc MSH Group, nhận định.

The Legacy - Bất động sản mang giá trị tương lai

Nắm bắt thời cơ, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã kịp nhập cuộc để bung ra thị trường những dự án mới. Trong đó, The Legacy là một dự án tiêu biểu, thể hiện sự khát khao, kỳ vọng của những chủ nhân muốn sở hữu căn hộ chất lượng đẳng cấp tại Trung Hoà - Nhân Chính. So với các dự án cùng phân khúc hạng A trên thị trường, The Legacy đem đến nhiều giá trị hấp dẫn chưa từng có.

Đầu tiên phải kể đến, The Legacy mang lại cho cư dân là một cuộc sống sang trọng với chuỗi dịch vụ đặc quyền (concierge) thường chỉ thấy tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, dịch vụ chăm sóc cá nhân như giặt là, nấu ăn… luôn sẵn sàng phục vụ gia chủ 24/24.

Sự an toàn của cư dân The Legacy cũng được đảm bảo khi chủ đầu tư chọn lựa những vật liệu xây dựng cao cấp như cửa chống cháy, kính cường lực chịu nhiệt, khóa từ kỹ thuật số, Đặc biệt, tại ban công từng căn hộ, chủ đầu tư thiết lập riêng hệ thống thang thoát hiểm thông minh tiêu chuẩn Nhật lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, có khả năng tự động mở ngay cả khi ngắt điện hay khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Yếu tố cuối cùng đồng thời chính là cơ sở tác động trực tiếp đến tâm lý sở hữu của khách hàng khi tìm hiểu dự án The Legacy chính là giá bán. Hiện nay, dự án được chào bán bởi đơn vị tư vấn chiến lược MSH Group chỉ từ 32 triệu/m2, một mức giá cạnh tranh so với các dự án tương tự quanh khu vực đất vàng phong phú tiềm năng Trung Hoà Nhân Chính.

Khi những điều kiện vị trí được thỏa mãn bởi hạ tầng thăng hạng, băn khoăn tài chính được san sẻ và một môi trường sống vượt kỳ vọng thì The Legacy xứng đáng là "đối thủ" đáng gườm, một ứng cử viên sáng giá cho tiêu chuẩn: Chung cư cao cấp đáng sống bậc nhất tại khu Trung Hòa - Nhân Chính.

Nhân dịp khai trương căn hộ mẫu, trong tháng 7 này, chủ đầu tư song hành cùng MSH Group dành tặng gói nội thất cao cấp từ 100 đến 130 triệu đồng cho khách hàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính từ BIDV, MB, NCB. Hỗ trợ vay 65%, 0% lãi suất, ân hạn gốc trong vòng 9 tháng kể từ thời điểm giải ngân hoặc cho đến khi chủ đầu tư bàn giao nhà (tùy điều kiện nào đến trước).

