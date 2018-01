Hàng trăm khách dự kễ khai trương căn hộ TNR GoldSeason

Ghi điểm với thị trường bằng giao dịch và tiến độ thi công nhanh chóng kể từ khi ra mắt, một lần nữa, TNR GoldSeason đã đáp ứng nhu cầu của các khách hàng bằng sự kiện khai trương căn hộ thực tế vào ngày 28/1 vừa qua.

Sau thời xây dựng, các căn hộ thực tế của TNR GoldSeason đã chính thức mở cửa đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang quan tâm đến dự án. Theo ghi nhận từ chủ đầu tư, số lượng đăng ký tham quan căn hộ tăng lên từng ngày, tính tới thời điểm diễn ra sự kiện đã có tới hàng trăm khách hàng.

Căn hộ thực tế được thiết kế thông minh giúp tối ưu hóa diện tích cũng như công năng sử dụng của mỗi phòng. Hệ thống logia, khe thoáng, khe sáng được bố trí một cách khoa học giúp cả căn hộ luôn thông thoáng, đón ánh sáng và gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt chủ đầu tư còn ưu tiên lựa chọn các thương hiệu nội thất hàng đầu, mang đến những căn hộ chất lượng.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết: "Không chỉ chú trọng đầu tư vào chất lượng thi công mà chúng tôi còn luôn cố gắng lựa chọn những nguyên vật liệu, nội thất chất lượng cao cho công trình, nhằm đem đến một không gian sống hiện đại, tiện nghi cho cư dân. Căn hộ thực tế hoàn thành và mở cửa thường xuyên sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội chiêm ngưỡng về nơi an cư của mình trong tương lai".

TNR Goldseason nằm trên tuyến đường nối các trục huyết mạch quan trọng Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Đường Láng. Tọa lạc tại tâm điểm kết nối trục dọc kinh tế phía Tây: Cầu Giấy - Thanh Xuân - Hà Đông, dự án là điểm kết nối giữa các khu vực kinh tế năng động và tiềm năng tại Hà Nội.

Từ vị trí này, cư dân TNR GoldSeason sẽ dễ dàng tiếp cận với hệ thống trường học và bệnh lớn của Hà Nội: trường chuyên Amsterdam, trường THPT Lý Thái Tổ, Đại học KHXH&NV, Học viện An ninh, bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Mắt, bệnh viện Thận; đồng thời nằm gần các trung tâm thương mại lớn: Big C, The Garden, Keangnam, Royal City, Lotte Mart…

TNR GoldSeason đang có những lợi thế hơn hẳn các dự án khác trong khu vực khi giá bán từ 1,8 tỷ đã có thể sở hữu ngay căn hộ cao cấp ngay tại trung tâm của quận Thanh Xuân.

Với những khách hàng đang có nhu cầu đầu tư mua nhà dịp cuối năm thì đây là một cơ hội lớn khi không chỉ được tham quan không gian căn hộ tại chính dự án mà còn nhận được chính sách bán hàng từ chủ đầu tư nhằm chào đón Tết Mậu Thân 2018.

Theo đó, từ ngày 28/1/2018 đến 28/2/2018, khách hàng đặt cọc mua căn hộ tại TNR GoldSeason sẽ được hưởng chương trình ưu đãi "Lộc Vàng Đón Tết".

Khi mua căn hộ tại các tòa Spring, Autumn, Summer, khách hàng sẽ được nhận Quà tặng Vàng SJC 9999 tương ứng hoặc nhận chiết khấu từ 3 - 7% giá trị căn hộ. Ngoài ra khi thanh toán theo tiến độ thông thường, khách hàng còn được hưởng ngay chiết khấu 4,1% giá trị căn hộ.

Mua căn hộ trong thời gian này cũng được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng thông qua ngân hàng MaritimeBank và BIDV. Với những khách hàng muốn thanh toán bằng vốn tự có và thanh toán sớm trước 95% giá trị căn hộ cũng sẽ được hướng chiết khấu 3,9% tổng giá trị căn hộ. Tổng chương trình ưu đãi lên tới 15% giá trị căn hộ.

* Thông tin chi tiết:

Nhà phân phối Hải Phát Land; Hotline: 097 123 5586.

Sàn Bất động sản Tâm Việt; Hotline: 0912 3838 90.

Nhà phân phối Phú Quý Land; Hotline: 097 120 7979.

Nhà phân phối GoldLand; Hotline: 0966 001 001.