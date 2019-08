Lễ công bố dự án đợt 1 diễn ra vào ngày 21/7, nhiều người ấn tượng với anh Nam trúng giải nhất trong phần bốc thăm may mắn. Khi bước lên sân khấu, anh bế cậu con trai nhỏ, anh xúc động mà không nói nên lời.

Tới tháng 7 năm nay, ước mơ của anh đã thành sự thực, anh đã đủ tiền để mua căn hộ Charm City tại Dĩ An. Không lâu nữa, con trai anh sẽ được sống trong khu căn hộ mà nó hằng mơ ước. Sống ở đó, con trai anh không phải đợi đến cuối tuần mới được ba dẫn đi siêu thị, đi xem phim hay nhà hàng, mà cháu có thể đi bất cứ khi nào cháu muốn.

Ở đây, anh có thể an tâm để con trai vui chơi tại công viên, tại khu TiniWorld, hay hồ bơi xanh mát như trong Vinhomes Central Park. Anh còn nhớ, tháng trước chút nữa thì cháu bị tai nạn giao thông vì chơi đá bóng với các bạn trong con hẻm đầy xe qua lại. Vì lo lắng nên anh bắt cháu phải ở trong nhà cho an toàn, ở Dĩ An hiện tại đang thiếu công viên xanh mát và những khu vui chơi cho trẻ em, đường phố thì đầy khói bụi và xe container nên rất nguy hiểm, anh Nam chia sẻ.