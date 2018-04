Hanosimex lên sàn UpCom với giá 15.800 đồng/cổ phiếu

Hanosimex là một tổng công ty lớn nằm trong chuỗi cung ứng Sợi - Dệt – May của Vinatex với các nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh và hoạt động trong các lĩnh vực kéo sợi, may, sản xuất khăn, dệt vải, kinh doanh thương mại, logistic.