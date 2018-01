HDBank đặt kế hoạch tăng 62% lợi nhuận năm 2018

Ngày 27/1, Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank) tổ chức hội nghị tổng kết 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều ở mức tăng trưởng cao.

Cụ thể, năm 2018, HDBank đặt chỉ tiêu tổng tài sản đạt 242.865 tỷ đồng (tăng 28%); tổng huy động 222.184 tỷ đồng (tăng 31,6%); tổng dư nợ 154.510 tỷ đồng (tăng 38%); lợi nhuận trước thuế 3.921 tỷ đồng (tăng 62%); các chỉ số sinh lời ROE sau thuế 20,2% và ROA sau thuế 1,3%.

Ở định hướng chung, kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021, HDBank đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm, tăng trưởng lợi nhuận 37%/năm, tổng tài sản tăng 2 lần, phục vụ 15 triệu khách hàng vào năm 2021.

Các chỉ tiêu trên đề ra trên cơ sở nền tảng vốn ngân hàng vừa tăng mạnh trong năm qua, sau các đợt phát hành cổ phần riêng lẻ, cũng như qua đợt IPO thu về 300 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Đến cuối 2017, HDBank đã có vốn điều lệ 9.810 tỷ đồng so với mức 8.100 tỷ cuối 2016. Với hơn 2.000 tỷ thặng dư thu về qua các đợt phát hành nói trên, vốn chủ sở hữu đến cuối 2017 đã đạt 14.759 tỷ đồng. Theo đó, hệ số an toàn vốn bình quân (CAR) ở mức cao với khoảng 14%, cao hơn nhiều so với yêu cầu đảm bảo tối thiểu 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, qua đó tạo điều kiện để đẩy mạnh tăng trưởng các hoạt động.

HDBank cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2017. Theo đó, đến cuối 2017, quy mô tổng tài sản hợp nhất đã đạt gần 190.000 tỷ đồng; tổng huy động vốn 168.800 tỷ đồng; tổng dư nợ 111.900 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ 1,1%, hợp nhất cùng công ty tài chính tiêu dùng HD Saison là 1,5%. Lợi nhuận trước thuế 2017 đạt 2.416,76 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với mức 1.151,24 tỷ đồng đạt được trong năm 2016.