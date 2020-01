Hé lộ về tỷ phú bí ẩn giàu nhất Italy

Cả Giovanni và công ty của ông đều vô cùng kín tiếng. Theo tờ Guardian, Ferrero Group là "một trong những công ty bí mật nhất thế giới". Lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm, vào năm 2011, công ty này cho phép phóng viên tham quan nhà máy tại Alba, Italy và chủ tịch của công ty này có cuộc phỏng vấn đầu tiên với một cơ quan thông tấn của Mỹ vào năm 2018. Trước đó, Ferrero Group cấm cho bên ngoài tham quan các nhà máy do sợ "gián điệp công nghiệp" bởi thiết kế các thiết bị và công thức sản phẩm của công ty này luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, theo tờ Washington Post. Một giám đốc giấu tên của Ferrero Group từng so sánh các biện pháp an ninh của công ty này với của NASA. Cha của Giovanni cũng từng giữ kín mọi thông tin về cuộc sống cá nhân và luôn đeo kính đen mỗi khi xuất hiện trước công chúng.