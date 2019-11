Heineken đã bán hơn 5 triệu cổ phiếu Sabeco

Heineken Asia Pacific PTE.LTD báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE).

Theo đó, Heineken Asia Pacific Pte.Ltd vừa ra thông báo đã bán 5.199.200 cổ phiếu Sabeco (SAB) trong phiên giao dịch ngày 15/11/2019.

Sau giao dịch này, nhóm cổ đông Heineken và người có liên quan chỉ còn nắm giữ 27,68 triệu cổ phiếu SAB, tương ứng tỷ lệ 4,32% và không còn là cổ đông lớn tại Sabeco.

Dữ liệu giao dịch trên HOSE, Heineken đã bán gần 5,2 triệu cổ phiếu SAB cho nhà đầu tư nước ngoài với giá sàn 234.400 đồng/cổ phiếu thông qua giao dịch thỏa thuận, tương ứng tổng giá trị 1.219 tỷ đồng.

Hiện, Sabeco chỉ còn hai cổ đông lớn là Thaibev (thông qua Công ty TNHH Vietnam Beverage) với 53,59% và Bộ Công Thương với 36% vốn điều lệ.

Kết thúc quý 3/2019, doanh thu của Sabeco tăng 14% so với cùng kỳ đạt 9.804 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.459 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2019, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 28.322 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng 4.279 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Vốn hóa thị trường Sabeco hiện đạt hơn 160 nghìn tỷ đồng, tương ứng gần 7 tỷ USD.

Sabeco cho biết, doanh thuần 9 tháng tăng so với cùng kỳ là do tăng sản lượng và tăng giá bán năm 2019. Lợi nhuận tăng là do doanh thu cũng như tiết kiệm được chi phí và tăng doanh thu từ hoạt động tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SAB trong 1 tuần trở lại đây giảm 3,08% từ 260.000 đồng xuống còn 252.000 đồng/cổ phiếu với 36.340 cổ phiếu được giao dịch.