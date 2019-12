Hiệu quả kinh doanh của VIB và Vietcombank - hai ngân hàng đầu tiên triển khai Basel II

Hai đại diện đầu tiên đạt chuẩn quốc tế Basel II, VIB và Vietcombank đã chứng minh hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro vượt trội so với mặt bằng chung của ngành ngân hàng.

Việc đầu tư bài bản và áp dụng các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến, bên cạnh chuẩn mực Basel II, từ nhiều năm trước đã mang lại cho Vietcombank và VIB kết quả kinh doanh vượt trội. Dưới đây là một số lát cắt thông tin thể hiện sự vượt trội của Vietcombank và VIB trong toàn ngành ngân hàng:

Toàn cảnh ngành ngân hàng và vị thế của Vietcombank và VIB

(Nguồn: số liệu công bố của các ngân hàng).

ROE (Hệ số lợi nhuận/vốn) của 2 ngân hàng đang ở mức cao nhất thị trường

(Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng, kỳ kết thúc 30/9/2019).

Nợ xấu thực chất ở mức thấp và ngày càng giảm

Số liệu kỳ báo cáo 30/9/2019 của VCB, ViB và công bố của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm nợ xấu nội bảng và số dư VAMC.

(Nguồn: VIB, Vietcombank và số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước).

Không còn dư nợ bán cho VAMC

VCB và VIB là 2 trong số 6 ngân hàng đã xử lý xong nợ VAMC, trong khi toàn hệ thống vẫn còn trên 225 nghìn tỷ dư nợ bán cho VAMC.

(Nguồn: VIB, Vietcombank và số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị: nghìn tỷ đồng).

Hệ số an toàn vốn (CAR) theo BaseI II cao, thường xuyên trên 9%

(Nguồn: VIB, Vietcombank và số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước).

Vietcombank và VIB là 2 trong số rất ít các ngân hàng chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm. Nhiều ngân hàng ở Việt Nam không trả cổ tức tiền mặt trong nhiều năm.

Tỷ lệ chi trả cổ tức (tính trên mệnh giá):

(Nguồn: số liệu công bố của các ngân hàng).

Vietcombank nhận giải thưởng ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam 2018 từ tạp chí The Banker (Vương quốc Anh). VIB nhận giải thưởng Ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam các năm 2015, 2016 do The Banker (Vương quốc Anh) trao tặng.

Đầu tư mạnh mẽ vào ngân hàng số và tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt Vietcombank là một trong những Ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ AI trên ứng dụng nền tảng ngân hàng di động với tiện ích của một trợ lý ảo, giúp khách hàng thực hiện dễ dàng giao dịch thông qua nhắn tin qua ứng dụng VCB - Mobile B@nking. VCB mới đây đã công bố dự án hợp tác với PwC về dự án chuyển đổi Ngân hàng số. Vietcombank đã nhận giải thưởng "Ngân hàng có sáng kiến Mobile Banking tốt nhất Việt Nam" do tạp chí The Asian Banker trao tặng.

VIB cũng là ngân hàng có chiến lược đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả trong những năm gần đây để phát triển ngân hàng số và được nhiều tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận về các giải pháp ngân hàng số như giải thưởng "Ngân hàng số xuất sắc của Việt Namnăm 2017 và 2018" do tạp chí quốc tế The Asset trao tặng.

Cả 2 ngân hàng đều cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các sáng kiến thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Chiến lược tập trung vào bán lẻ và giảm rủi ro tập trung, tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ hàng đầu thị trường.

Vietcombank là ngân hàng có thị phần hàng đầu về cho vay bán lẻ với dư nợ trên 330 ngàn tỷ vào 30/6/2019, chiếm 48% tổng dư nợ. VIB hiện có dư nợ bán lẻ trên 100 ngàn tỷ, chiếm cơ cấu 80% tổng dư nợ và đạt nằm trong top 3 các ngân hàng cổ phần tư nhân có tốc độ tăng trưởng bán lẻ dẫn đầu thị trường.

Tăng trưởng tín dụng bán lẻ trung bình hàng năm giai đoạn 3 năm 2017 - 2019.

(Nguồn: số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước và của các ngân hàng).

Hai ngân hàng đều tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động thẻ tín dụng, với nhiều giải thưởng danh giá về quy mô và chất lượng

Năm 2019, Vietcombank nhận 6 giải thưởng do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng bao gồm: ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ, doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ, doanh số thanh toán thẻ, chi tiêu thẻ ở nước ngoài, …

VIB được Mastercard ghi nhận là một trong những ngân hàng có doanh số chi tiêu thẻ tín dụng Mastercard cao nhất tại Việt Nam trong năm 2018, với mức tăng trưởng lên đến 300%.

Cả hai ngân hàng đều có sự hỗ trợ lớn từ cổ đông chiến lược từ thời kỳ rất sớm cùng từ năm 2011. Cả Mizuho và CBA đã giúp đóng góp đáng kể với các hoạt động quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, các khóa đào tạo về các hoạt động chuyển đổi trọng yếu cho VCB và VIB.