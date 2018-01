Hòa Phát báo lãi năm 2017 vượt 8.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017.

Theo đó, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 46.800 tỷ đồng, tăng 38% so với 2016 và lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng, vượt 33% so với kế hoạch và tăng 21% so với năm trước.

Tính riêng quý 4/2017, doanh thu toàn Tập đoàn đạt khoảng 12.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.400 tỷ đồng, vượt lần lượt 27% và 23% so với cùng kỳ 2016.

HPG cho biết, trong kết quả trên, nhóm ngành thép (thép xây dựng, ống thép, tôn mạ) đóng vai trò chủ đạo, đóng góp tới gần 90% doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Hòa Phát đã xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với 3 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 25% so với năm 2016.