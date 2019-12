Hơn 34 triệu cổ phiếu Nhựa Hà Nội chính thức giao dịch trên HOSE

Sáng ngày 12/12/2019, hơn 34,4 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.



Trước ngày chào sàn HOSE, NHH đón nhận những sắc xanh liên tiếp, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/12/2019 (ngày giao dịch cuối cùng tại UpCom) giá NHH đạt 45.900 đồng/cổ phiếu. Đây cũng chính là giá tham chiếu cho phiên giao dịch đầu tiên của NHH trên HOSE. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE là +/- 20%.



Được thành lập vào năm 1972, trải qua gần 50 năm phát triển, đến nay NHH đã có quy mô vốn lớn, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghiệp nhựa kỹ thuật cao. Năm 2020, NHH định hướng chuyển lên mô hình Tổng công ty với các công ty thành viên: Công ty TNHH An Trung Industries; Công ty TNHH Phát triển Xuất nhập khẩu và Đầu tư Viexim; Công ty TNHH Sản xuất Linh kiện Nhựa Ô tô Vinfast - An Phát (VAPA); Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (VMC); Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường.

Với nhiều kinh nghiệm trong ngành thiết kế, chế tạo khuôn nhựa, công nghệ ép phun và mối quan hệ gắn bó với các doanh nghiệp ô tô, xe máy, điện – điện tử toàn cầu như Honda, Toyota, Samsung, Brother, LGE, Panasonic… NHH tiếp tục coi đây là thế mạnh và mũi nhọn trong chiến lược dài hạn.



Ngoài ra, NHH cũng sẽ mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sang sản xuất sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn và vật liệu nội thất kiến trúc công nghệ cao. Đặc biệt, cuối năm 2019 NHH đầu tư đồng bộ nhà máy VMC, nhập mới 100% thiết bị chế tạo khuôn từ Nhật Bản với các thương hiệu nổi tiếng như Yasda, Makino, Fanuc…

VMC có năng lực thiết kế và chế tạo các loại khuôn từ siêu chính xác đến các loại khuôn cỡ lớn phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô như khuôn Bumper, Instrument Panel, Steps Assy. Hiện tại, VMC cung ứng ra thị trường từ 70 – 100 khuôn/năm và sẽ phát triển lên 200 sản phẩm/năm, định hướng trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành khuôn mẫu Việt Nam.



Ngoài công nghiệp phụ trợ, sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn và sàn nhựa cũng là lĩnh vực mũi nhọn mà Nhựa Hà Nội đang tập trung phát triển.



Trước đó, tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu NHH tại HOSE, lãnh đạo NHH cho biết, ước tính đến năm 2023, NHH sẽ đạt doanh thu hợp nhất 4.282 tỷ đồng và 318 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 4,7 lần so với ước lợi nhuận năm 2019, EPS đạt 9.221 đồng/cổ phiếu. Trong đó, doanh thu đến từ nhóm ngành nhựa truyền thống 1.600 tỷ đồng; khuôn mẫu với kế hoạch thận trọng sẽ góp 200 tỷ đồng.



Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE, giá cổ phiếu NHH đóng cửa ở mức 45.000 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với giá tham chiếu.