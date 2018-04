Hơn 4000 vụ vi phạm một tuần: Nóng thuốc ung thư "bột than tre"

Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo nhanh về tình hình hoạt động trong tuần qua. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 4.355 vụ, phát hiện, xử lý 4.015 vụ vi phạm, với tổng số thu 8,6 tỷ đồng; trong đó tiền phạt vi phạm hành chính 6,3 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu là 2,3 tỷ đồng.

Cụ thể, các vụ việc điển hình như, ngày 12/4 và 13/4/2018 Cục Quản lý thị trường chỉ đạo và làm việc với Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng về việc kiểm tra, xử lý đối với cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng do bà Đào Thị Chúc quản lý tại ngõ Đại Tu, (P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An, Hải Phòng).

Hiện nay, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã kiểm tra, thu giữ khoảng 1,5 tấn sản phẩm gồm: Vinaca Vi lượng, Vinaca ung thư, Vinaca vi5 tẩy mùi hôi, dầu gội Sunsilk đen, chai đựng dung dịch chất lỏng màu đen không nhãn mác, baby Vinaca Vi6, vỏ nhộng, nghệ đen, bột nghệ, dụng cụ ép viên nhộng, vỏ nhãn các loại, khuôn dập tạo thành viên nang (con nhộng), máy làm sạch viên nang, nguyên liệu dạng bột màu đen để đóng vào các vỏ nang (con nhộng), can nhựa màu trắng chứa chất lỏng, thùng dụng cụ để sản xuất (khay, muôi, rổ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và các giấy tờ thủ tục liên quan đến quá trình gia công sản xuất hàng hoá nêu trên.

Trong quá trình xử lý, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong có trụ sở tại xã An Hồng, huyện An Dương (Hải Phòng khai nhận, có đốt tre, nứa thành than để nghiền thành bột phục vụ việc sản xuất thuốc chữa ung thư để cung cấp cho bà Đào Thị Chúc. Công ty này còn cho cơ sở của bà Chúc mượn giấy phép để hoạt động.

Ông Tuấn còn khai doanh nghiệp có đóng gói sản phẩm mỹ phẩm nhưng được cấp phép tại Hưng Yên. Tuy nhiên khi Sở lập đoàn công tác về Hưng Yên để điều tra xác minh thì không hề có.

Cục Quản lý thị trường đang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Ngày 6/4/2018, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, khám kho tập kết hàng hóa mỹ phẩm tại địa chỉ số 7 ngõ 95 phố Chùa Bộc, (quận Đống Đa, Hà Nội) do Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 1981 là chủ hàng hóa, phát hiện mỹ phẩm các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu là hàng giả, gồm: 18.144 tuýp kem đánh răng nhãn Sensodyne các loại (14.112 tuýp kem đánh răng nhãn Sensodyne loại 100ml và 4.032 tuýp kem đánh răng nhãn Sensodyne loại 75ml); 1.008 tuýp kem đánh răng nhãn Colgate loại 100ml; 1.488 hộp kem dưỡng da nhãn Nivea. Trị giá lô hàng hóa nhập lậu, nghi là hàng giả ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1 thu giữ toàn bộ lô hàng, tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/4/2018, Tổ công tác Cục Quản lý thị trường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất thuốc nam, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Thanh mộc Hương tại Khu đô thị Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện đang đóng gói, kinh doanh nhiều mặt hàng mỹ phẩm, thuốc nam và thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ, công bố chất lượng, số lượng gồm bao bì, nhãn, bán thành phẩm, thành phẩm hoàn chỉnh,… lên đến hàng nghìn sản phẩm.

Đoàn kiểm tra đã thu giữ toàn bộ số hàng nêu trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.