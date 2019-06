Hơn 54 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu mới cập nhật của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS), trong 5 tháng đầu năm 2019 có 54.144 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 12,02% so với cùng kỳ năm ngoái...



Riêng trong tháng 5, các doanh nghiệp đã cung ứng được 12.419 lao động, tăng 32,37% so với tháng 4 liền kề.

Xét theo từng khu vực, Đông Bắc Á có tổng số lao động đi làm việc cao nhất với 52.136 người, chiếm tỷ trọng 96% tổng số đưa đi, tăng 13,79% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quy mô lao đông đi làm việc tại Đài Loan dù có giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao so với các thị trường khác, với 39,76% số lao động đưa đi trong khu vực này và 38,29% so với tổng số lao động đưa đi trong 5 tháng đầu năm 2019. Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 4.146 người.

Các thị trường khác đều có lượng cung ứng tăng là Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong đó, Nhật Bản tăng 63,02% so với số lượng cung ứng cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp cung ứng cho thị trường này được 5.678 lao động. Đáng lưu ý, tổng số lao động nữ đi làm việc tại thị trường này có số lượng gấp 1,82 lần số lao động nữ đi làm việc tại Đài Loan.

Với thị trường Hàn Quốc, quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Macao lại có sự sụt giảm 5,19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với khu vực Đông Nam Á, trong 5 tháng đầu năm có 259 lao động Việt Nam đi làm việc, chiếm 0,48% tống số lao động đưa đi. Trong đó, lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất, chiếm 83,39% số lao động đưa đi trong khu vực này. Bình quân mỗi tháng thị trường Đông Nam Á tiếp nhận 43 lao động.

Tại khu vực Trung Đông và Châu Phi, số lao động tiếp nhận trong 5 tháng đầu năm là 625 lao động. Các doanh nghiệp chỉ cung ứng lao động cho 5 thị trường chính là Ả rập Xê-út, Qatar, UAE, O man và Kuwait. Số lao động đi làm việc tại các nước châu Phi là 229 người, nhưng chỉ có 1 thị trường tiếp nhận lao động là Algieri.

Với khu vực châu Âu, tổng số lao động đi làm việc là 833 người, tập trung chủ yếu ở các nước như: CH Sip, Rumani, Bungari, Hungari, Belarus, Ba Lan và Ý. Hiện số lao động này đều có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

Ở một số thị trường khác, quy mô tiếp nhận không đáng kể, khi chỉ chiếm 0,05% tổng số lao động đưa đi, trong đó Hoa Kỳ tiếp nhận 17 người và Úc là 2 người.

Theo đánh giá của VAMAS, trong 5 tháng đầu năm 2019, có 25 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam (tăng 4 thị trường so với 5 tháng đầu năm 2018), tuy nhiên chỉ có 4 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 500 lao động trở lên gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Rumani.

Như vậy, thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam xếp theo thứ tự thị phần từ cao xuống thấp lần lượt là: Đông Bắc Á, Khu vực châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Bắc Phi và khu vực khác.

Thị phần lao động lớn nhất tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á. VAMAS dự báo xu hướng trong các tháng tới, các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động Việt Nam, đặc biệt là hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản - đây cũng là hai thị trường hiện tiếp nhận lao động Việt Nam với quy mô lớn nhất, chiếm gần 91% tổng số lao động đi trong 5 tháng qua.

Bên cạnh đó, khu vực các nước châu Âu cũng đang có xu hướng gia tăng thị phần, trong khi lại có sự suy giảm đáng kể về quy mô lao động sang thị trường một số nước tại khu vực Trung Đông. Do đó, VAMAS cho rằng, đây là một thực trạng cần được nghiên cứu, đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới với định hướng gia tăng hơn nữa lao động cung ứng vào các thị trường này.