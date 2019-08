Hồng Kông chi 2,4 tỷ USD cứu tăng trưởng kinh tế

Chính quyền Hồng Kông ngày 15/8 công bố một kế hoạch hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế của trung tâm tài chính số 1 châu Á đối mặt nguy cơ suy thoái vì phong trào biểu tình rầm rộ và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Hãng CNBC đưa tin, gói kích thích kinh tế trên có trị giá 19,1 tỷ Đôla Hồng Kông, tương đương 2,44 tỷ USD.

Người đứng đầu cơ quan tài chính thuộc chính quyền Hồng Kông, ông Paul Chan, công bố kế hoạch tại một cuộc họp báo. Ông cũng cho biết chính quyền hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hồng Kông 2019 về ngưỡng 0-1%, từ mức 2-3% trước đó.

Mức dự báo mới được giới phân tích đánh giá là có phần lạc quan, bởi nhiều ý kiến cho rằng biểu tình có thể đẩy Hồng Kông vào suy thoái, thậm chí là một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Theo ông Chan, các biện pháp trong kế hoạch này bao gồm trợ cấp cho những người có hoàn cảnh khó khăn và các doanh nghiệp nhỏ.

Tuần trước, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam đã cảnh báo rằng một đợt suy giảm tăng trưởng sắp xảy đến sẽ giống như một "cơn sóng thần" ập xuống nền kinh tế của vùng lãnh thổ. Bà Lam cũng khẳng định chính quyền sẽ có những biện pháp quyết liệt để hỗ trợ tăng trưởng.

Dưới sức ép của chiến tranh thương mại, trong quý 2, kinh tế Hồng Kông chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm so với quý 1. Mức tăng trưởng của quý 3 được cho là sẽ yếu hơn nhiều do ảnh hưởng của cả biểu tình và thương chiến.

Các ngành kinh tế trụ cột của Hồng Kông như du lịch, bán lẻ, bất động sản… đang chịu tác động nặng nề của biểu tình.

Mấy ngày qua, những doanh nhân giàu có nhất của Hồng Kông đã lên tiếng kêu gọi xuống thang biểu tình. Thông qua các quảng cáo nửa trang và cả trang đăng trên các báo lớn của Hồng Kông ngày thứ Tư và thứ Năm, giới tỷ phú Hồng Kông từ Lý Gia Thành tới Henry Cheng đều kêu gọi lập lại trật tự và thượng tôn pháp luật.

"Hãy cứu nền kinh tế, bảo vệ sinh kế", một quảng có của New World Development, công ty bất động sản của tỷ phú Cheng, kêu gọi.

Quảng cáo của CK Group, tập đoàn của Lý Gia Thành, viết: "Hãy xây dựng lại một xã hội hài hòa".

"Hồng Kông sụp đổ có mang lại lợi ích gì cho gia đình bạn không?" quảng cáo của Henderson Land Development, một trong những công ty địa ốc lớn nhất Hồng Kông đặt câu hỏi.

Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, kể từ khi phong trào biểu tình nổ ra, 10 người giàu nhất Hồng Kông đã chứng kiến giá trị tài sản ròng sụt giảm tổng cộng 28 tỷ USD.