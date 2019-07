HP ấp ủ trình làng phiên bản laptop cho nhóm khách hàng thương gia, doanh nghiệp

Vừa ra mắt EliteBook X360 830 G5 không lâu, HP lại tiếp tục khiến nhóm khách hàng thương gia, doanh nghiệp xôn xao vì phiên bản nâng cấp HP EliteBook X360 830 G6 sắp được công bố.

Anh H.N. Long, chủ một chuỗi cửa hàng công nghệ tại Sài Gòn cho biết, anh mới sở hữu chiếc EliteBook X360 830 G5 trong tháng 6 vừa rồi. Cầm còn chưa nóng tay, HP lại dự định tung ra phiên bản nâng cấp HP EliteBook X360 830 G6 khiến anh không khỏi trông ngóng.

Anh H.N. Long cho biết, theo tìm hiểu từ nhà cung cấp, HP EliteBook X360 830 G6 không có quá nhiều cải tiến về vẻ bề ngoài mà được chú trọng nâng cấp các tính năng, hiệu năng bên trong. Điều này cũng khá dễ hiểu, bởi cho đến hiện tại, chiếc G5 chưa bộc lộ bất cứ một khuyết điểm nào dựa vào bề ngoài của nó. Chiếc EliteBook X360 G6 thực sự là một phiên bản nâng cấp đúng nghĩa, là một trải nghiệp laptop cho mọi doanh nhân, doanh nghiệp.

Cụ thể, HP EliteBook X360 830 G6 giúp người dùng kết nối tối đa để xử lý công việc đạt 100% hiệu quả với cấu hình tối đa lên tới 32GB Ram, 8th Generation Intel® Core ™ i7 processor cùng 2TB lưu trữ thể rắn NVME.

Với hệ điều hành được cài sẵn là Windows 10 Pro, các tính năng cao cấp phù hợp với việc quản lý các thiết bị và ứng dụng trong doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu và cho phép người dùng truy cập vào Windows update for Business.

Với tính năng xoay màn hình một góc 360 độ, Elitebook x360 830 G6 cho phép người dùng sử dụng chế độ máy tính bảng hoặc chế độ lều, linh hoạt khi làm việc nhóm. Vẫn ứng dụng bút có khả năng cảm ứng lực lên tới 4096 như thế hệ G5, G6 cho phép người dùng có thể sử dụng, viết, vẽ lên màn hình với cảm giác ghi chép và phác họa tương đương như đang cầm bút chì vẽ trên nền giấy.

Với HP EliteBook X360 830 G6, người dùng cũng có thể dễ dàng làm việc nhóm trong khi di chuyển hay ở nơi có nhiều tiếng ồn. G6 được cải tiến có khả năng lọc tiếng ồn, trang bị micro thứ ba và loa phát âm lớn giúp người dùng giữ liên lạc. Mọi hợp đồng hay các cuộc họp quan trọng đều có thể được truyền tải qua Elite G6.

Bên cạnh đó, tính linh hoạt trong ứng dụng quản lý doanh nghiệp của HP EliteBook X360 830 G6 còn được khẳng định qua khe Smart Card, module NFC và chuẩn bluetooth 5.0 mới được cập nhật, cho phép kết nối máy tính và truyền tải dư liệu bảo mật, nhanh chóng, an toàn.

Không chỉ ghi điểm bởi tính ứng dụng linh hoạt, Elitebook x360 830 G6 còn mạnh mẽ mọi giới hạn của ngành bảo mật máy tính hiện đại.

HP EliteBook X360 830 G6 chống lại các phần mềm độc hại đang phát triển trong tương lai thông qua các giải pháp bảo mật tự bảo vệ, được thực hiện bằng cả phần cứng và phần mềm.

Tùy chọn HP Sure View Gen3 làm giảm ánh sáng thị giác khi màn hình được nhìn từ bên cạnh, chắc chắn các thông tin bạn đang làm việc trên G6 sẽ được bảo vệ an toàn khỏi các "ánh mắt tò mò".

HP Sure Sense giúp nhận diện nhanh chóng các virus truyền thống hay thậm chí là những thông tin xấu, độc chưa từng được phát hiện. Tính năng BIOS giúp máy tính tự động phục hồi sau khi bị tấn công, HP Sure Recover Gen2 đảm bảo phục hồi nhanh chóng, an toàn và tự động chỉ với kết nối mạng...

Bên cạnh đó, Elitebook x360 830 G6 còn tăng cường bảo mật cho máy tính với ba yếu tố xác thực bao gồm nhận dạng dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt.

Elitebook x360 830 G6 sở hữu màn trập camera riêng tư để chặn webcam vật lý khi không sử dụng. Tính năng này tương tự như thanh trượt camera trên hầu hết các dòng Elitebook 1000 series cao cấp hơn và với công tắc tiêu diệt camera trên các máy tính xách tay cao cấp nhất hiện nay.

Với những ưu điểm trên đây, có thể thấy HP EliteBook X360 830 G6 là được kỳ vọng sẽ là một chiếc máy tính "phải có" của doanh nhân, và cũng là một chiếc máy tính đáng để sở hữu nếu người dùng muốn tăng cường thêm tính bảo mật và khả năng ứng dụng linh hoạt trong quản lý doanh nghiệp của mình.

Chiếc HP EliteBook X360 830 G6 sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam thông qua nhà phân phối chính hãng Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT để nhóm khách hàng thương gia, doanh nghiệp có thể "mắt thấy, tay sờ, trực tiếp trải nghiệm" những ưu điểm của nó.