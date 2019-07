Huawei: Chính quyền ông Trump đang bảo vệ nước Mỹ sai cách

Trong cuộc phỏng vấn với CNN mới đây, Andy Purdy - giám đốc an ninh của hãng công nghệ Trung Quốc Huawei, cũng là cựu giám đốc bộ phận an ninh mạng quốc gia của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nói rằng Huawei vẫn có thể tồn tại sau những áp lực nhưng nhiều người lao động Mỹ thì không.

Ông Andy Purdy cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "bảo vệ nước Mỹ, các công ty của Mỹ sai cách".

"Với những rủi ro bị tổn thương trên không gian mạng của Mỹ, tôi cho rằng chính phủ đang muốn đảm bảo cho nước Mỹ an toàn hơn nhưng họ đã đi quá xa", ông Purdy nói. "Nếu chúng tôi (Huawei) buộc phải làm theo cách của mình, chúng tôi sẽ vẫn ổn. Nhưng trong dài hạn, tôi không biết liệu Huawei có quay lại (Mỹ) không và tôi cho rằng nước Mỹ sẽ chịu thiệt hại".

Chính phủ Mỹ nói rằng Huawei là mối đe dọa tới an ninh quốc gia bởi chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ của công ty này để do thám người Mỹ. Huawei phủ nhận cáo buộc này. Nhà Trắng còn áp lệnh hạn chế các quỹ chính phủ mua thiết bị viễn thông của Huawei và cấm các công ty Mỹ bán sản phẩm, dịch vụ cho công ty này.

Sau cuộc gặp vào tháng trước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nói rằng sẽ nới lỏng lệnh cấm nhưng hiện chưa rõ khi nào các nhà cung cấp Mỹ có thể bắt đầu làm ăn với Huawei và ở mức độ nào.

Theo báo cáo thường niên của Huawei, năm ngoái, công ty này mua 11 tỷ USD hàng hoá Mỹ. Purdy cho biết nếu Huawei không thể làm vậy nữa, người lao động tại các công ty Mỹ như Google, Intel và Qualcomm có thể chịu ảnh hưởng. "Ảnh hưởng đối với việc làm tại Mỹ là rất lớn", ông Purdy nhận định.

Trước đó, trả lời về việc nới lỏng lệnh cấm vận đối với Huawei, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói rằng Bộ này sẽ cấp phép cho các công ty Mỹ làm ăn với Huawei để đảm bảo "không có nguy cơ nào đối với an ninh quốc gia".

"Khu vực tư nhân phải hành động có trách nhiệm và bảo vệ những công nghệ gắn liền với an ninh quốc gia", ông Ross nói với CNN Business đầu tháng 7. "Việc thương mại hoá các địa chỉ IP nhạy cảm hoặc bí mật và mã nguồn cho một thị trường nước ngoài là sai trái, dù thị trường đó có mang lại nhuận lớn đến đâu".

Dù nhận xét của ông Purdy nhắm tới việc làm tại các công ty Mỹ mà Huawei làm ăn cùng, nhưng đã có nhiều thông tin về việc hãng này đang giảm quy mô hoạt động tại Mỹ. Tuần trước, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thân cận nói rằng Huawei đang có kế hoạch sa thải hàng trăm nhân viên tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển đặt tại Mỹ của mình.

Ông Purdy cho rằng việc cấm vận Huawei, đặc biệt là cấm mua công nghệ của các hãng công nghệ Mỹ, sẽ không giúp nước Mỹ an toàn hơn.

"Họ là nhà cung cấp của chúng tôi, vì vậy, chắc chắn họ sẽ không muốn bán cho chúng tôi những thứ có thể khiến nước Mỹ gặp nguy hiểm", Purdy nói và cho biết thêm rằng ở các nước khác đều có cơ chế kiểm tra an ninh cho các thiết bị viễn thông. "Những kẻ xấu cũng có thể tấn công vào hệ thống của Nokia, Ericsson…", ông nói. "Chúng ta cần có các cơ chế để đảm bảo rằng bất kể sản phẩm nào dùng trên đất Mỹ đều trải qua quá trình đánh giá và kiểm duyệt độc lập nhằm đảm bảo sự an toàn".

Giám đốc an ninh của Huawei cho rằng mặc dù Huawei giảm dự báo doanh thu khoảng 30 tỷ USD trong năm 2019, công ty sẽ vẫn tồn tại kể cả khi bị Mỹ cấm vận hoàn toàn.