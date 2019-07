“Huawei lên kế hoạch sa thải nhân viên hàng loạt ở Mỹ”

"Gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei có kế hoạch sa thải hàng trăm nhân viên ở Mỹ do gặp khó khăn vì lệnh trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên công ty này, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Kế hoạch sa thải trên dự kiến diễn ra tại bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) có tên Futurewei của Huawei tại Mỹ, theo nguồn tin. Futurewei hiện có 850 nhân viên làm việc trong các phòng nghiên cứu đặt tại nhiều nơi ở Mỹ, gồm Texas, California và bang Washington.

Tổng cộng, Huawei có khoảng 1.500 nhân viên tại Mỹ, chủ yếu làm công việc bán thiết bị cho các nhà mạng ở khu vực nông thôn.

Hiện chưa rõ số nhân viên bị sa thải sẽ là bao nhiêu, nhưng nguồn tin nói hàng trăm nhân viên Huawei sẽ mất việc làm trong kế hoạch này.

Hồi tháng 5, Chính phủ Mỹ đưa Huawei vào một "danh sách đen" với lý do là mối lo an ninh quốc gia, theo đó cấm các công ty bán công nghệ và linh kiện Mỹ cho Huawei. Sau cuộc gặp hồi cuối tháng 6 giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật Bản, Mỹ tuyên bố sẽ cấp phép cho các công ty nối lại cung cấp cho Huawei những hàng hóa và dịch vụ không đặt ra nguy cơ an ninh quốc gia.

Theo hãng tin Reuters, việc cấp phép trên có thể diễn ra sau 2-4 tuần nữa.

Tuy nhiên, sự trừng phạt trên của Mỹ được cho là đã gây ra tổn thất không nhỏ cho Huawei. Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc (CEO) Nhiệm Chính Phi của Huawei từng cho biết công ty dự kiến mất 30 tỷ USD doanh thu trong vòng 2 năm tới do lệnh cấm của Mỹ. Gần đây, Huawei đã hủy ra mắt một số sản phẩm mới do lệnh cấm này.

Dù Mỹ đã tuyên bố nới trừng phạt Huawei, giới chức nước này nói rõ rằng công ty này vẫn nằm trong "danh sách đen" của Bộ Thương mại Mỹ.