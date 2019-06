HVG tiếp tục lên kế hoạch bán 2 công ty con

Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre (HVB) và thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF).

Cụ thể, HVG lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Hùng Vương Bến Tre (chuyên sản xuất tôm giống) là 180 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ sở hữu 90%.

Đồng thời, HVG sẽ thoái một phần vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản An Giang - AGF (chuyên nuôi trồng thủy sản, chế biến cá). Hiện HVG đang nắm giữ 22.370.625 cổ phần AGF, tương đương tỷ lệ sở hữu 79,58%, tỷ lệ sở hữu sau thoái vốn dự kiến dưới 50%.

Mới đây trong tháng 5, HVG cũng đã ra quyết định thoái toàn bộ vốn cổ phần của HVG tại Công ty Cổ Phần Hùng Vương Sông Đốc - HSĐ2 (chuyên chế biến bột cá biển) gồm số lượng cổ phiếu là 3.213.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 51%.

Được biết, HVG đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 sau soát xét với doanh thu giảm gần một nửa so với cùng kỳ, từ 5.043 tỷ đồng, xuống còn 2.885 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh từ 140 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 7 tỷ đồng, khoản lỗ từ công ty liên kết liên doanh cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, nửa đầu niên độ 2018-2019 HVG thua lỗ hơn 134 tỷ và kết quả này chênh lệch khá lớn so với mức kết quả trong báo cáo tài chính tự lập là lãi hơn 27,6 tỷ đồng.

Kiểm toán có đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản lỗ luỹ kế tại ngày 31/3/2019 gần 528 tỷ đồng, và lỗ thuần trong kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày là 112 tỷ đồng, cùng với những vấn đề khác khiến Kiểm toán ghi nhận sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Hiện, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát do kết quả kinh doanh đối với cổ phiếu HVG và đưa cổ phiếu HVG vào diện kiểm soát đặc biệt do công ty tiếp tục vi phạm công bố thông tin.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên ngày 12/6, cổ phiếu HVG nằm sàn với mức giảm 6,88%, giá chốt phiên chỉ còn 3.250 đồng/cổ phiếu.