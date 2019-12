IDICO ước đạt 73,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2019

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (IDICO – IDI, HOSE: HTI) đã có nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và vay vốn cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2020.



Theo đó, năm 2019, HTI ước thực hiện doanh thu 371,9 tỷ đồng, vượt 3,15% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 73,6 tỷ đồng, vượt hơn 1% kế hoạch đã đề ra. Cổ tức thực hiện 14%, cao hơn mức kế hoạch đã đề ra (kế hoạch 10 – 12%).



Kế hoạch kinh doanh năm 2020 chỉ nhỉnh hơn kết quả thực hiện năm 2019 với 2 chỉ tiêu chính doanh thu 373,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 73,8 tỷ đồng. Cổ tức kế hoạch 14% bằng mức cổ tức dự kiến thực hiện của năm 2019.



Hội đồng quản trị của IDICO – IDI chấp thuận chủ trương cho IDICO – IDI được ký hợp đồng vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2 hoặc chi nhánh của Ngân hàng Eximbank, hạn mức tối đa 20 tỷ đồng.



Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thông qua phương án sáp nhập Đội dịch vụ vào Xí nghiệp xây dựng IDICO – IDI và Quý chế hoạt động của Xí nghiệp.



Trước đó, ngày 23/12/2019, IDICO – IDI đã chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian chi trả ngày 17/01/2019.



Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành quyết định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu BOT An Sương – An Lạc (do IDICO – IDI đầu tư), quyết định có hiệu thực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Nguồn: Quyết định 33/2019/QĐ-UBND