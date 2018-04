Theo thống kê mới nhất về tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong quý 1/2018 của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, Jetstar Pacific tiếp tục là hãng hàng không đứng đầu trong bảng danh sách tình trạng chậm và huỷ chuyến.



Cụ thể, trong quý 1/2018, Jetstar Pacific khai thác 8.985 chuyến bay thì có đến 1.898 chuyến bay cất cánh không đúng giờ, chiếm tỷ lệ 21,12% số chuyến khai thác và 60 chuyến bị huỷ, chiếm 0,7%.

Hãng hàng không VietJet Air khai thác 29.261 chuyến, có đến 4.844 chuyến bị chậm, chiếm tỷ lệ 16,55% chuyến khai thác và 28 chuyến bị huỷ chiếm 0,1% chuyến khai thác.

Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác 32.504 chuyến bay thì có đến 3.183 chuyến bay bị chậm, chiếm tỷ lệ 9,7% số chuyến khai thác và 52 chuyến bị huỷ, tương đương với 0,2% số chuyến khai thác.

VASCO là hãng hàng không đạt tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất. Trong quý vừa qua, VASCO khau thác 3.415 chuyến bay, chỉ có 79 chuyến bị chậm, chiếm tỷ lệ 2,4% chuyến bay khai thác. Mặc dù vậy, VASCO lại là hãng huỷ chuyến nhiều nhất với 69 chuyến bị huỷ, chiếm 2% so với chuyến khai thác.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân khiến chuyến bay cất cánh chậm chủ yếu là do tàu bay về muộn và do các hãng hàng không. Các nguyên nhân khác góp phần chuyến bay huỷ và chậm là do thời tiết, kỹ thuật, thương mại, và quản lý, điều hành bay.

Tính tổng cộng, trong quý 1 năm 2018, các hãng hàng không đã huỷ 209 chuyến bay và bay trễ 10.004 chuyến.

Về tốc độ khai thác chuyến bay trong quý vừa qua so với cùng kỳ năm 2017, VietJet Air có tốc độ khai thác chuyến tăng mạnh nhất tương đương với tăng 26,6%; VASCO tăng mạnh thứ hai, tương ứng với tăng 23,2%; Jetstar Pacific tăng 10,9% và Vietnam Airlines tăng chậm nhất 3,9%.