Khách hàng The Terra - An Hưng nhận ưu đãi vàng trong tháng Ngâu

Nhờ chính sách tặng vàng, dự án The Terra - An Hưng đón nhận lượng giao dịch tăng cao trong tháng 7 âm lịch.

Khách hàng nhận vàng tháng Ngâu

Sáng ngày 25/8/2019, tại văn phòng bán hàng dự án The Terra - An Hưng, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã trao tặng quà vàng cho nhiều khách hàng hoàn thành hợp đồng và thanh toán lần 1 cho căn hộ cao tầng của chương trình "Bắc cầu Ô Thước, rước lộc tháng Ngâu". Theo đó, các khách hàng hoàn thành ký hợp đồng mua căn hộ và thanh toán lần 1 sẽ được nhận ngay 1 cây vàng SJC.

Với quà tặng giá trị cao, chương trình "Bắc cầu Ô Thước, rước lộc tháng Ngâu" do chủ đầu tư Văn Phú - Invest khởi động đã góp phần tạo ra cú hích cho thị trường bất động sản tại khu vực phía Tây Hà Nội trong tháng 7 âm lịch. Chương trình cũng là cơ hội hiếm có để các khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ hiện đại, tiện ích đầy đủ với chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh giá vàng đang đặt đỉnh điểm 43 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 26/8/2019, quà vàng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest thực sự là món quà may mắn trong tháng 7 âm lịch để tri ân cho các cư dân tương lai The Terra - An Hưng.

Trái ngược với thông lệ giao dịch bất động sản thường ảm đạm trong tháng 7 âm lịch, thời gian vừa qua, thị trường chung cư tại khu vực Hà Đông vẫn nhộn nhịp. Cú hích tạo nên sự khác biệt này chính là chính sách tặng 1 cây vàng SJC cho 50 khách hàng đầu tiên thanh toán đợt 1 và ký hợp đồng mua bán thành công dự án The Terra - An Hưng. Chương trình kéo dài đến hết 31/8.

"The Terra - An Hưng vẫn phát sinh giao dịch đều đặn trong tháng 7 âm lịch. Và để kích cầu, tăng tính thanh khoản của dự án, chúng tôi sẽ tiếp tục chào hàng những căn đẹp nhất, đồng thời vẫn áp dụng tặng vàng như một món quà may mắn dành tặng cho khách hàng, giúp những khách còn e dè giao dịch trước rằm đến nay sẽ có cơ hội hưởng ưu đãi lớn nhất năm", đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Những người trẻ hiện đại đang dần có những thay đổi về quan điểm về tháng Ngâu. Không ít khách hàng coi đây là cơ hội tốt nhất trong năm để sở hữu các căn hộ như ý với giá phải chăng và cơ hội nhận quà hấp dẫn từ chủ đầu tư.

Tiện ích tạo nên sức cạnh tranh vượt trội

Không chỉ thu hút nhờ chính sách ưu đãi, The Terra - An Hưng cũng được đánh giá là dự án nổi bật trên thị trường bất động sản Hà Nội trong năm 2019 với nhiều điểm cộng, liên quan đến vị trí, cảnh quan, đặc biệt là hệ thống tiện ích nội ngoại khu cao cấp.

The Terra - An Hưng là phức hợp bao gồm khối nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng, nằm trên mặt đường Tố Hữu, quận Hà Đông. Ngay từ khi ra mắt vào cuối tháng 6, dự án đã nhận được những phản ứng tích cực từ thị trường, tạo được tiếng vang với lượng giao dịch tăng nhanh và ổn định.

Tất cả các căn hộ tại đây đều có mặt tiếp giáp khoảng không bên ngoài, cửa sổ phòng ngủ là các tấm kính lớn, có khả năng đón sáng tự nhiên, giúp lưu thông, điều hòa không khí, tạo nên cuộc sống gần gũi, cởi mở với thiên nhiên.

Điểm nhấn của The Terra - An Hưng còn đến từ sự đa dạng về dịch vụ, cảnh quan, tiện ích. Chủ đầu tư Văn Phú - Invest sử dụng 5 tầng đế của 3 tòa tháp chung cư để làm trung tâm thương mại và nơi cung cấp các dịch vụ công cộng như nhà hàng, quán café, khu spa, bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, trung tâm yoga, nhà trẻ, phòng sinh hoạt chung… tạo nên một tổ hợp hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí của người dân.

Ngoài ra, dự án nằm trong khuôn viên khu đô thị An Hưng nên cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ và hiện đại.

