Khám phá Công viên thiên văn học trong sự kiện trải nghiệm

Vào ngày 12/1/2020 tới đây, Tập đoàn Nam Cường tổ chức sự kiện trải nghiệm Công viên Thiên Văn học tại Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Sự kiện trải nghiệm Công viên Thiên Văn học được Tập đoàn Nam Cường tổ chức vào lúc 9h30 ngày 12/1/2020 tại Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Tại sự kiện, khách tham dự được tham gia hành trình khám phá Công viên Thiên Văn học với các hạng mục vui chơi, giải trí, giáo dục chủ đề thiên văn học có một không hai tại Hà Nội.

Đặc biệt, khách tham dự có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị và ý nghĩa trong chương trình bốc thăm may mắn. Cụ thể: 1 giải nhất là 1 Ipad trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhì là 1 chỉ vàng trị giá 4 triệu đồng/giải; 3 giải ba là 1 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích là 5 bộ sách dành cho trẻ em trị giá 500 nghìn đồng/bộ.

Đây là sự kiện đáng mong chờ không chỉ của cư dân khu vực Hà Đông mà còn cả Thủ đô và một số tỉnh thành lân cận. Bởi Công viên Thiên Văn học hứa hẹn tạo ra không gian vui chơi, giải trí, học tập lành mạnh.

Có tổng diện tích lên đến 12ha với tâm là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, Công viên Thiên Văn học được Tập đoàn Nam Cường tâm huyết xây dựng bao gồm nhiều hạng mục chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, mặt nước.

Giáo dục khai phóng (Liberal Art) là phương pháp giáo dục cổ đại Phương Tây được các trường hàng đầu như Harvard, Princeton, MIT, Fullbright… đưa vào giảng dạy. Phương pháp giáo dục này sử dụng 7 môn học chính làm chủ đạo, trong đó có Thiên Văn học. Người học được quan sát sự vận động của các hành tinh và vũ trụ để phát triển một tầm nhìn xa hơn, vĩ đại hơn.

Được khởi công từ quý 2/2017, Công viên Thiên Văn học bao gồm các hạng mục như Quảng trường Zodiac, Vườn Dải Ngân Hà, Quảng trường Hệ Mặt Trời, Cầu Ánh Trăng, Khu vật thể lạ (UFO Zone), Quảng trường Ngoài Hành Tinh, Bể Hố Đen, Đài phun nước Ánh sáng, Vọng Lâu, … giúp thế hệ trẻ ngắm nhìn sự kỳ vĩ của vũ trụ và những vùng đất xa xôi ngoài trái đất. Đây là những tiền đề quan trọng nâng bước trẻ thực hiện những ý tưởng to lớn trong tương lai.

Trong đó, quảng trường Big Bang là nơi mô phỏng vụ nổ hình thành vũ trụ ngày nay với điểm nhấn là Tháp Big Bang có phần chân đế nhỏ, càng lên cao càng mở rộng. Quảng trường Zodiac hình tròn tượng trưng cho bầu trời, vòng tròn chứa 12 cung Hoàng Đạo trong thiên văn học. Vườn Dải Ngân Hà là hệ tường xây hình xoắn ốc, bố cục biến thành một khu vườn Mê Cung thần bí và huyền ảo. Quảng trường Hệ Mặt trời có biển chỉ dẫn thông tin để trẻ em và du khách có thể hiểu rõ hơn về các hành tinh xung quanh của Trái Đất.

Khu vực Vật thể lạ (UFO Zone) là sân chơi dành cho trẻ em với những vật thể lạ về vũ trụ và thiên văn, được bố trí để tạo nên các hoạt động vui chơi kì thú và bổ ích cho trẻ. Quảng trường Ngoài Hành Tinh (Alien Square) mô phỏng quỹ đạo quay của các hành tinh trong hệ Mặt trời. Trung tâm quảng trường được bố trí biểu tượng UFO dạng đĩa bay và hệ thống tượng điêu khắc người ngoài hành tinh xung quanh quảng trường. Bể Hố Đen nằm trên mặt hồ tạo thành một miệng hố tròn, bao quanh là sàn nổi và đồng thời là bến thuyền. Đây là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi dưới nước trong công viên…

Đại diện Tập đoàn Nam Cường chia sẻ: "Được phát triển theo chủ đề thiên văn học, Công viên Thiên Văn học là nơi ươm mầm khoa học, khơi dậy niềm yêu thích, khám phá, nghiên cứu của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ".

Để chào mừng sự kiện trải nghiệm Công viên Thiên Văn học, Tập đoàn Nam Cường đưa ra chương trình bốc thăm trúng thưởng để tri ân khách hàng dự án An Phú Shop-villa, An Khang Villa, An Vượng Villa. Theo đó, khách hàng may mắn sẽ nhận được 01 ô tô CRV trị giá 983 triệu đồng. Đồng thời, 15 khách hàng có giao dịch từ 1/1-12/1/2020 được nhận chiết khấu 5 cây vàng, tương đương 200 triệu đồng.

Về chính sách bán hàng, khi giao dịch thành công, khách hàng thuộc dự án An Vượng Villa được chiết khấu gói bảo hiểm sức khỏe lên tới 1,4 tỷ đồng; khách hàng dự án An Khang Villa được chiết khấu gói nội thất lên đến 1 tỷ đồng; khách hàng dự án An Phú Shop-villa được chiết khấu lên tới 900 triệu đồng.

