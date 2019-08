Khám phá mô hình khu đô thị thịnh vượng tại Nam Phú Quốc

Ở vị trí trung tâm Nam đảo Ngọc đang hình thành một không gian đô thị đậm tính nhân văn mang tên Sun Grand City New An Thoi. Nơi bên cạnh hạ tầng đồng bộ, không gian sống văn minh, thì văn hóa bản địa được trân trọng tạo nên sức hấp dẫn không chỉ với cư dân mà cả du khách.

Từ trăn trở về giấc mơ đô thị…

Nếu đặt chân tới Singapore, bạn sẽ không khỏi ấn tượng với Clarke Quay, khu phố sầm uất trải dài bên bờ sông Singapore có bề dày lịch sử lên tới 150 năm. Ở Clarke Quay, du khách có thể vừa sống trong nhịp điệu trẻ trung sôi động của vô số quán bar, nhà hàng chuẩn Michelin, khu vui chơi cảm giác mạnh… hay tìm hiểu về văn hóa trăm năm của Singpore thông qua các món ăn, kiến trúc của các ngôi chùa cổ, viện bảo tàng và ngay cả trong câu chuyện hàng ngày của cư dân.

Ít ai biết, trước đây, Clarke Quay chỉ là một làng chài nhỏ bé, dần dà theo thời gian, các thương nhân của nhiều nền văn hóa Đông Tây giao thương trên bến dưới thuyền, tạo nên một thương cảng sầm uất cùng bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Clark Quay ngày nay tựa như một xứ sở vạn hoa rực rỡ với sự kết hợp giữa những nét đẹp truyền thống và lối sống hiện đại. Người dân không chỉ được thỏa mãn nhu cầu về kinh doanh thương mại do du lịch mang đến, mà còn hưởng những dịch vụ đầy đủ và không gian lý tưởng của phố bên sông.

Sớm nhìn thấy nét tương đồng ở một thương cảng thịnh vượng giàu tính lịch sử tại An Thới - Phú Quốc, Sun Group đã kiến tạo khu đô thị Sun Grand City New An Thoi ngay tại trung tâm Nam đảo với mong muốn mang tới cho cư dân đảo Ngọc một không gian sống hiện đại, nhân văn.

Đồng thời, dòng khách khổng lồ tăng trưởng tới 77,4% so với cùng kỳ 2018, tương ứng với xấp xỉ 3 triệu lượt khách du lịch tới Phú Quốc tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2019 sẽ được trải nghiệm một kho tàng văn hóa được kể sống động qua chính nhịp sống của người dân địa phương.

Đặc biệt, mới đây, Phú Quốc đã được Kiên Giang xin ý kiến thành lập thành phố. Sức hấp dẫn của đảo Ngọc ngày một mạnh mẽ, thu hút cư dân khắp nơi tới an cư, lập nghiệp.

…tới dựng xây cộng đồng thịnh vượng trên đảo Ngọc

Không bao lâu nữa, khi hoàn thiện, cư dân khu đô thị đáng sống này sẽ thư thái tận hưởng những buổi sớm tĩnh tại thưởng trà bên ban công phảng phất mùi gió biển, lặng ngắm trời xanh qua kẽ lá, hít thở cái thanh khiết của khí trời…. Đâu đó tại quảng trường âm nhạc, giới trẻ đến từ mọi miền tổ quốc đang tụ hội cùng nhau say đắm trong một sự kiện âm nhạc đình đám, hay thích thú thưởng thức tài nghệ đỉnh cao của các đầu bếp trong một lễ hội ẩm thực đa quốc gia.

Trên những con phố rợp bóng cây, không khó để bắt gặp từng đoàn du khách quốc tế hào hứng lựa chọn cho mình từng sản phẩm thủ công tinh xảo để ghi dấu cho chuyến hành trình khám phá Phú Quốc, hay những người dân đô thị đang nhiệt tình sẻ chia cùng du khách vô số câu chuyện về lịch sử huy hoàng của đảo Ngọc.

Trong số những khu nghỉ dưỡng tỷ USD tại Nam đảo như JW Marriott Phu Quoc Emeral Bay, Premier Village Phu Quoc Resort hay Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay… mỗi dự án đều là một tác phẩm nghệ thuật ẩn chứa một câu chuyện riêng. Song câu chuyện về con người Phú Quốc có lẽ duy nhất Sun Grand City New An Thoi có thể kể được.

Một điều đặc biệt khác của Sun Grand City New An Thoi là định hình văn hoá cộng đồng đầm ấm và văn minh khi cư dân đến sinh sống trong tương lai. Cư dân không chỉ là chủ nhân của những ngôi nhà mang màu sắc Địa Trung Hải phóng khoáng, hay một hạ tầng hoàn hảo với những con đường thênh thang, những khu phố có thiết kế phù hợp cho cả ở và kinh doanh.

Mà mỗi cư dân còn được sống trong một không gian văn minh, khi mọi giá trị mềm được lưu giữ, để con người tìm về với thiên nhiên, với tình làng nghĩa xóm, với những niềm vui nhỏ bé. Khu đô thị hiểu rất rõ giá trị văn hoá nơi mình toạ lạc, nơi giao hoà giữa tính cách phóng khoáng miền biển đảo với nét lịch lãm của lối sống thành thị, tạo nên "phần hồn" cho Sun Grand City New An Thoi một sức hấp dẫn.

Với quy hoạch đô thị thông minh hài hòa giữa thương mại và nhà ở, giữa du lịch và đời sống cá nhân, cộng thêm hậu thuẫn về hệ sinh thái ở Nam Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi đang trở thành miền đất hạnh phúc của cả người dân, khách du lịch và giới đầu tư Phú Quốc.

