Khẩu phần lương thực của người Triều Tiên xuống mức thấp kỷ lục

Triều Tiên đã cắt giảm khẩu phần lương thực phân phối cho người dân xuống còn 300 gram/ngày, mức thấp chưa từng thấy vào thời gian này hàng năm, và có thể phải giảm thêm do nước này vừa bị mất mùa nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ - Liên hiệp quốc cho biết ngày 3/5.

Theo tin từ Reuters, Liên hiệp quốc đã thực hiện một chương trình đánh giá lương thực ở Triều Tiên từ ngày 29/3-12/4 theo đề nghị của nước này. Các chuyên gia của Liên hiệp quốc đã được tiếp cận rộng rãi với các cơ quan, tổ chức ở Triều Tiên, bao gồm các hợp tác xã, các hộ gia đình ở nông thôn và thành thị, các trường mẫu giáo, và các trung tâm phân phối lương thực.

"Chương trình đánh giá an ninh lương thực mới này đã phát hiện ra rằng sau vụ thu hoạch tồi tệ nhất 10 năm, do thời tiết khô hạn, sóng nhiệt và lũ lụt, 10,1 triệu người (Triều Tiên) đang phải chịu tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc họ không có đủ lương thực cho tới vụ thu hoạch tiếp theo", phát ngôn viên Herve Verhoosel của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho hay.

Cũng theo kết quả khảo sát, lượng tiêu thụ đạm của người Triều Tiên hiện ở mức rất thấp, nhiều gia đình ở nước này chỉ được nạp đạm vài lần mỗi năm.

WFP và Chương trình Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO), hai tổ chức tiến hành cuộc khảo sát, là hai trong số ít các cơ quan viện trợ được tiếp cận Triều Tiên - quốc gia từng trải qua nạn đói vào giữa thập niên 1990 khiến khoảng 3 triệu người thiệt mạng.

Theo báo cáo được đưa ra, sản lượng nông nghiệp niên vụ qua của Triều Tiên đạt 4,9 triệu tấn, thấp nhất kể từ niên vụ 2008-2009, gây thiếu hụt 1,36 triệu tấn lương thực trong năm 2018-2019.

Cũng theo báo cáo, trong số 10,1 triệu người Triều Tiên hiện đang cần viện trợ lương thực, có 7,5 triệu thuộc số 17,5 triệu người phụ thuộc vào chương trình phân phối lương thực của Chính phủ và 2,6 triệu người là nông dân hợp tác xã.

"Triển vọng vụ lúa mỳ đầu tiên của năm 2019 cũng rất đáng lo ngại… Ngoài những cú sốc về thời tiết, hoạt động sản xuất nông nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu xăng dầu, phân bón và nông cụ", ông Verhoosel nói.

Theo dự kiến, WFP sẽ tiến hành một cuộc khảo sát khác về tình hình lương thực của Triều Tiên trong tháng 7-8 để đánh giá kỹ lưỡng hơn.