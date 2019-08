Khí Đông Nam Bộ tổ chức Hội thi an toàn - phòng cháy chữa cháy năm 2019

Được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa qua Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội thi An toàn - Phòng cháy chữa cháy năm 2019.

Hội thi diễn ra trong hai ngày 25 và 26/7/2019 gồm 2 phần thi: Lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết các đội trải qua 3 nội dung thi là chọn đáp án đúng, xử lý tình huống và về đích với các kiến thức về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, môi trường, hóa chất; các quy trình, quy định (cấp phép, quản lý nhà thầu…) của PV GAS và KĐN; xử lý các tình huống cụ thể có liên quan đến vi phạm n toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường gặp trong thực tế. Phần thi lý thuyết nhằm giúp cho các đội thi và cổ động viên nâng cao kiến thức, cập nhật các quy định mới về công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Phần thi thực hành gồm các môn thi: Đội hình làm mát, cô lập đám cháy và phun tiêu điểm; Đội hình 100m qua cọc lửa dập khay xăng; Rải vòi chữa cháy; thực hành Sơ cấp cứu ban đầu;… giúp các đội rèn luyên kỹ, chiến thuật xử lý các tình huống sự cố cháy nổ.

Nội dung thi lý thuyết và thực hành được ban tổ chức nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng; bám sát các yêu cầu, phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của KĐN.

Hội thi có 5 đội tham gia với hơn 60 vận động viên trên tổng số 210 cán bộ công nhân viên của KĐN. Qua hơn 1 tháng luyện tập miệt mài với quyết tâm cao, các đội thi bước vào Hội thi với sự chuẩn bị kỹ lượng và sự tự tin cao nhất, góp phần đem đến một Hội thi chất lượng.

Kết quả chung cuộc, Trung tâm Phân phối khí (PPK) Phú Mỹ giành Giải Nhất toàn đoàn; Giải Nhì đội Trung tâm PPK Hàm Rồng - Thái Bình; Giải Ba đội Liên quân Trung tâm PPK Nhơn Trạch và Trạm PPK Hiệp Phước.

Hội thi đã mang đến cho toàn thể các vận động viên, cán bộ công nhân viên KĐN nhiều kiến thức hay, nhiều kinh nghiệm quý báu… để từ đó làm tốt hơn công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy của công ty.

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS), được giao quản lý vận hành hệ thống hạ tầng khí rất quan trọng, với tài sản có giá trị rất lớn; tổng sản lượng khí tiếp nhận, tiêu thụ khoảng 8 tỷ m3/năm, chiếm 2/3 doanh thu của PV GAS; cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ điện để sản xuất khoảng 13% sản ượng điện cả nước, sản xuất 30% lượng đạm toàn quốc và cung cấp nguồn nguyên nhiên liệu cho các hộ tiêu thụ công nghiệp khác; là mắc xích quan trọng trong chuỗi giá trị khai thác - chế biến - phân phối và tiêu thụ sản phẩm khí, mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế của đất nước.

Nhận thức rằng, công trình khí mang đặc thù rủi ro cháy nổ cao, bất kỳ sự cố cháy nổ nào cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của con người, gây thiệt hại lớn về tài sản, làm gián đoạn, ngưng trệ hoạt động sản xuất kinh doanh của không chỉ riêng KĐN mà cả 1 chuỗi từ các chủ mỏ ở thượng nguồn đến khách hàng cuối nguồn, do đó công tác dảm bảo an toàn - phòng cháy chữa cháy luôn được KĐN xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của PV GAS, các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, KĐN thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức về an toàn - phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên, xây dựng văn hóa an toàn đến tất cả mọi người. Công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa luôn được KĐN triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Trong nhiều năm qua KĐN không để xảy ra sự cố nào nghiêm trọng nào, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.