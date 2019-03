Khó lý giải sức nóng từ biệt thự đồi hướng biển Novahills Mũi Né

Nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra hào hứng khi lựa được những căn biệt thự ưng ý, và cũng không ít khách hàng nuối tiếc vì đã "chậm chân".



Bài toán đầu tư không thể "ngó lơ"

Trước đây, khi nhắc tới biệt thự biển thì hầu như mọi người đều cho rằng đó chỉ là cuộc chơi của những đại gia, sở hữu trong tay ít nhất 15- 20 tỷ đồng. Màn "ra mắt" với mức giá chỉ từ hơn 7 tỷ đồng của những căn biệt thự đồi hướng biển Novahills Mũi Né đã tạo nên sức hút trong giới đầu tư bất động sản.

Chương trình đầu tư trong giai đoạn này cũng được nhiều khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm như: bàn giao đầy đủ nội thất đẳng cấp, lịch thanh toán 2 tỷ trong 3 năm, chia sẻ lợi nhuận 85%-15%, quà tặng giá trị 30 chỉ vàng, …

Chị Thu Uyên chia sẻ: "Tôi là khách hàng đã đồng hành cùng Novaland nhiều năm qua từ các sản phẩm căn hộ, lô thương mại đến văn phòng và nay là biệt thự nghỉ dưỡng NovaHills. Cả gia đình rất thích biển nên đã chọn vài căn biệt thự biển với nhiều hướng khác nhau. Tôi đánh giá cao bài toán đầu tư hiện nay. Dự án chắc chắn sẽ gia tăng giá trị khi du lịch Phan Thiết đang càng ngày càng thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước".

Tính chung trên thị trường, dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng nói chung và biệt thự đồi hướng biển nói riêng có nguồn cung khá khan hiếm, vì rất ít cung biển tại Việt Nam có lợi thế đồi giáp biển. Và địa thế "tựa sơn, hướng thủy" hiếm có của NovaHills Mũi Né cũng chính là ưu thế mà nhiều khách hàng đánh giá cao. Đặc biệt, dòng sản phẩm độc đáo - biệt thự có hồ bơi dài xuyên suốt 250m độc đáo càng khiến các nhà đầu tư đứng ngồi không yên.

Dự án gồm khoảng hơn 600 biệt thự đơn lập trên cao độ từ 15 - 85m với phong cách kiến trúc Tây Ban Nha miền Địa Trung Hải và đầy đủ tiện ích nội khu bao gồm: Hồ bơi nhiều tầng, đồi hoa và công viên lớn, Câu lạc bộ thể thao biển và chăm sóc sức khỏe, khu thương mại - ẩm thực quốc tế, tháp quan sát ở cao độ trên 100m…

Không còn một chỗ trống tại chương trình giới thiệu NovaHills Mũi Né

Với những ưu điểm nổi bật đó, mức mức hấp thụ của NovaHills Mũi Né rất tốt sau khoảng thời gian ngắn được giới thiệu.



Sức hút của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Mũi Né – Phan Thiết



Một điểm riêng tạo nên lợi thế hấp dẫn cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Mũi Né - Phan Thiết chính là trong khu vực Đông Nam Á, chỉ địa danh này là có những đồi cát đẹp - như tiểu sa mạc gần biển, chưa kể đến hơn 50 điểm tham quan, di tích văn hóa Chămpa đặc sắc, hải sản dồi dào,… rất phù hợp cho "du lịch trải nghiệm".



Đặc biệt, khí hậu hiền hòa, nhiều ngày nắng nên Mũi Né - Phan Thiết thu hút du khách trong và ngoài nước quanh năm, giúp cho thời gian khai thác đầu tư trong một năm cũng biến thiên cùng chiều.

Bà Zinke Elke (quốc tịch Đức) cho biết, đây là lần thứ 6 bà cùng chồng trở lại Mũi Né. Mỗi kỳ nghỉ của bà thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Không khí ấm áp, dịch vụ tốt và môi trường trong lành là lý do khiến bà tiếp tục chọn Bình Thuận cho kỳ nghỉ dưỡng năm nay.

Theo thống kê, chỉ trong tháng 2/2019, tỉnh Bình Thuận đã đón khoảng 513.500 lượt du khách (tăng 12,67% so cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế có khoảng 67.250 lượt (tăng 13,42% so cùng kỳ); doanh thu ngành du lịch ước đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết trị giá 18.000 tỷ đồng nối Tp.HCM với Phan Thiết sẽ khởi công xây dựng trong quý 3/2019 và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng xây dựng, đồng thời tiến độ thực hiện xây dựng sân bay Phan Thiết với tổng vốn đầu tư giai đoạn từ nay đến 2020 khoảng 10.272,9 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh… Những thông tin hạ tầng thích cực này tác động lớn đến tiềm năng tăng giá trị của NovaHills Mũi Né.

Mặt khác, xu hướng đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ thu nhập bình quân đầu tư tại Việt Nam được cải thiện.



Theo thống kê, tại thời điểm cuối năm 2017, tỷ lệ dân số đạt mức thu nhập bình quân trung cấp tăng cao và ước tính chiếm đến 50% tổng dân số vào năm 2035.



Còn nếu so sánh các nước Đông Nam Á về mức tăng trưởng thu nhập bình quân thì Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng thứ 2, gần 8%. Trong đó, sự gia tăng và trẻ hóa của tầng lớp trung lưu vốn được xem là một trong những động lực tạo đà mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng du lịch và kích thích tiêu dùng.

