Khối ngoại mua ròng 480 tỷ đồng trên sàn UpCom trong tháng 5

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố báo cáo chi tiết về thị trường sàn UpCom trong tháng 5/2019.

Theo đó, thị trường tháng 5/2019 diễn biến theo chiều hướng tăng giảm đan xen và giảm mạnh vào đầu tháng, trong phiên giao dịch ngày 9/5 giảm mạnh nhất. Chỉ số UpCom-Index đạt mức 55,13 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, giảm 1,96% so với thời điểm cuối tháng trước.

Giá trị vốn hóa thị trường UpCom phiên giao dịch cuối tháng 5 đạt hơn 907 nghìn tỷ đồng, tăng 0,18% so với tháng trước. Toàn thị trường có gần 320 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 6,4 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 14,5 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 27,8% so với tháng trước), giá trị giao dịch đạt hơn 291 tỷ đồng/phiên (tăng 12,6% so với tháng trước).

Tháng 5/2019, có 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu mới trên UpCom, trong đó có 5 doanh nghiệp hủy niêm yết từ HOSE và HNX.



Trái lại, có 2 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch là Công ty Cổ phần Than Miền Trung và Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia. Nguyên nhân là do 2 công ty này không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, thuộc diện hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Tính hết ngày 31/5, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này là 822 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt gần 32 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 319,8 nghìn tỷ đồng.

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 37,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,5 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 526 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng xấp xỉ 483 tỷ đồng trên thị trường UpCom, tăng gấp đôi so với tháng trước.