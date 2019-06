Khởi tố 3 thanh tra Bộ Xây dựng vì nhận hối lộ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 cán bộ đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng về tội nhận hối lộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Anh (trưởng đoàn thanh tra) cùng hai thành viên là ông Đặng Hải Anh và Nguyễn Thuỳ Linh bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Luật sư Nguyễn Minh Long (đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc chấp nhận là người bào chữa cho bị can Linh. Các luật sư do bị can Kim Anh và Hải Anh mời cũng được cơ quan công an chấp nhận.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, ngày 12/6, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang ông Hải Anh nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (35 tuổi, Phó giám đốc Công ty Đức Trung). Khi bị bắt, Đặng Hải Anh khai việc đưa tiền của anh Yên nhằm không bị giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà Công ty Đức Trung đã thi công.

Cùng ngày, trưởng đoàn Kim Anh cũng bị bắt quả tang nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (48 tuổi, kế toán UBND xã Tân Tiến) để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình do UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư; nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (40 tuổi, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang).

Khám nơi làm việc của Đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, nhà chức trách thu nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn và hơn 335 triệu đồng trong tủ do bà Kim Anh quản lý...

Trả lời với cơ quan điều tra, ông Trần Hanh cho biết lý do của việc đưa tiền cho đoàn thanh tra là do nhận được đề nghị từ bà Nguyễn Thị Kim Anh. Theo đó, bà Kinh Anh đã gợi ý phải "có quà, tiền để đoàn còn có định hướng về những sai sót của đơn vị". Ngày 12/6, ông Hạnh lên phòng của đoàn thanh tra ở trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, gặp trực tiếp trưởng đoàn và hai nữ cán bộ thanh tra, đưa quà và có nhờ giúp đỡ.

Ngay sau khi bị cơ quan công an bắt quả tang, lập biên bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ "vòi tiền" của một số cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng. Cùng với đó là yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng với bà Kim Anh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có sai phạm.