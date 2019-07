Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản

Theo website của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 10/7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Theo đó, ngày 5/7/2019, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét phê chuẩn. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ tài liệu, thấy có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, ngày 8/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đối với Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Sáng 9/7, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở tập đoàn này tại bán đảo Linh Đàm, Hà Nội.

Theo quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, ông Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015. Theo quy định của pháp luật, đây là tội ít nghiêm trọng nên người phạm tội này sau khi nhận tống đạt Quyết định khởi tố bị can thì không bị tiến hành tạm giam và được tại ngoại.

"Tội lừa dối khách hàng" là tội phạm đã được quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 1985 và Điều 162 Bộ luật hình sự 1999 và hiện nay là Điều 198 Bộ luật hình sự 2015.

Tội này gần giống với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định trong Bộ luật hình sự, người phạm tội cũng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hoặc tài sản của người khác.

Tuy nhiên, tội lừa dối khách hàng hành vi gian dối chỉ trong phạm vi mua bán đối với khách hàng và cũng chỉ trong việc cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng. Chỉ có khách hàng mới là người bị thiệt hại, đây là dấu hiệu để phân biệt tội lừa dối khách hàng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người thực hiện hành vi lừa dối khách hàng là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, biết rõ hành vi của mình là gây thiệt hại cho khách hàng, những vẫn thực hiện. Động cơ, mục đích của người phạm tội này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, người phạm tội lừa dối khách hàng bao giờ cũng vì động cơ tư lợi.

Ngoài tội danh trên, hiện cơ quan điều tra cũng đang làm rõ việc một số dự án nhà ở, bất động sản của Tập đoàn Mường Thanh có dấu hiệu xây vượt tầng - phá vỡ quy hoạch được duyệt và có các sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm dự án. Trong đó đáng chú ý là dự án Thanh Hà - Cienco 5, dự án khu đô thị Xa La; dự án Đại Thanh; 2 dự án tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô HH3, lô CC6 khu dịch vụ tổng hợp - nhà ở Linh Đàm và tổ hợp chung cư - dịch vụ thương mại tại ô HH4 thuộc lô CC6, Linh Đàm…

Trao đổi với VnEconomy trưa nay, ông Lê Thanh Thản cho biết cá nhân ông chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc khởi tố của cơ quan điều tra. Hiện ông vẫn đang trong chuyến công tác tại Phú Quốc.