Khởi tố hai Phó giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ ngành giáo dục và công an của địa phương này vì có liên quan đến việc gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia trong năm 2018.

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố đối với Triệu Thị Chính (sinh năm 1968), nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Phó chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang - người trực tiếp điều hành Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị can thứ hai là Phạm Văn Khuông, (sinh 1959), nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, bị khởi tố về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng khởi tố đối với bà Lê Thị Dung, (sinh 1969), nguyên Phó đội trưởng - Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ba bị can được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, hồi tháng 7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cũng đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài.

Cơ quan chức năng xác định các bị can đã trực tiếp can thiệp vào bài thi để nâng điểm cho hơn 114 thí sinh.

Ngoài Hà Giang, trong năm 2018, cơ quan công an của hai địa phương khác là Hòa Bình và Sơn La cũng đã khởi tố vụ án và hàng loạt bị can vì có liên quan đến gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia năm ngoái.