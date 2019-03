Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng và 4 đối tượng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" và đồng phạm thực hiện.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nêu trên, xảy ra tại Tp.Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, ngày 17 và ngày 18/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can.



Cụ thể, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1958, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Tp.Đà Nẵng, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 219 và Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với ông Phan Xuân Ít (sinh năm 1954, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND Tp. Đà Nẵng, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng); ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1959, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng).



Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Đình Thống (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Phan Minh Cương (sinh năm 1971, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79, trú tại: phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.