Khởi tố ông Lê Tấn Hùng và loạt bị can tội danh "tham ô tài sản"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Sagri).

Ngày 22/8/2019, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng:

Ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản", xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về hành vi "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với:

Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963; nguyên Tổng giám đốc; trú tại: Số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

Lê Tấn Hùng

Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1966; nguyên Kế toán trưởng; trú tại: Số 001 chung cư Nguyễn Tri Phương, 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp.HCM.

Bị can Nguyễn Thị Thúy

Các bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy đã bị bắt tạm giam vào ngày 6, 7/8/2019.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với:

Trần Văn Trường, sinh năm 1976; Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: số 88 đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp.HCM.

Bị can Trần Văn Trường

Đỗ Sĩ Hoài Thanh, sinh năm 1977; Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: Phòng 705 Lô B2, chung cư EHOME3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Đỗ Sĩ Hoài Thanh

Đoàn Quang Hồi, sinh năm 1972; Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; trú tại: Số 521/69C Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, Tp.HCM.

Đoàn Quang Hồi

Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1968; Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; trú tại: số 151/67/52/7 đường Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Nguyễn Thị Nguyên

Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1980; Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính; trú tại: số 364/14 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Tp.HCM, ông Lê Tấn Hùng khi còn làm Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn có nhiều sai phạm. Cụ thể, năm 2016 tổng công ty ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (tổng giá trị hơn 13,3 tỷ) tới các nước như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Nga, Ấn Độ, Nepal...với Công ty Thương mại dịch vụ Hòa Bình quốc tế và Công ty Du lịch Thanh niên xung phong. Tuy nhiên, có đến 22 người không tham gia chuyến đi.

Khi xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.HCM, 40 trong 70 người tham gia chuyến đi nước ngoài không có trong danh sách, số còn lại không có thông tin trên hệ thống xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, Thanh tra thành phố kết luận việc tổng công ty không thực hiện các chuyến đi học tập nước ngoài nhưng vẫn thanh toán toàn bộ chi phí hơn 13,3 tỷ đồng là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 4 điều 6 Luật Kế toán năm 2003 "phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính", nếu không phát hiện kịp thời, có khả năng ngân sách nhà nước sử dụng không đúng mục đích.

Vụ việc được Thanh tra cho rằng có dấu hiệu cấu kết với 2 công ty du lịch lập hồ sơ chứng từ để hợp thức hóa vụ việc, hạch toán và quyết toán không đúng quy định pháp luật. Trách nhiệm này thuộc về Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

Ngày 7/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với hai bị can:

Vân Trọng Dũng, sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; trú tại chung cư 212 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM

Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1966, nguyên Kế toán trưởng, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trú tại chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp.HCM

Cả hai bị can trên đều bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" với ông Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963, nguyên Tổng giám đốc cư trú tại: Số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

Nguyễn Thành Mỹ, sinh năm: 1959; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư; cư trú tại: Số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, Tp.HCM.

Được biết, ông Lê Tấn Hùng là em trai của ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư thành uỷ Tp. HCM. Trước khi giữ chức Tổng giám đốc Sagri, ông là Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên Xung phong Tp.HCM.