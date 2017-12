Khởi tố thêm loạt lãnh đạo Ngân hàng Đông Á

Chiều tối ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát đi thông tin về việc đang điều tra mở rộng vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank).

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 27/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với 5 đối tượng.

Cụ thể, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồ Bảo Quốc (Giám đốc DongA Bank Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) và Võ Hoàng Đông (Nguyên Thủ quỹ DongA Bank, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank), Nguyễn Thị Ái Lan (Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank) và Nguyễn Huỳnh Đăng (Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DongA Bank) về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/12/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.



Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Được biết, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank.

Những đối tượng này gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên phụ quỹ sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng sở giao dịch, nay là phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, chi nhánh Tp.HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng phòng tín dụng sở giao dịch, nay là cán bộ phòng kinh doanh chi nhánh Tp.HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng sở giao dịch, nay là phó giám đốc phòng thẩm định khối tín dụng hội sở); Quách Thanh Sang (nguyên phụ quỹ sở giao dịch, nay là thủ quỹ phòng giao dịch Bình Tây thuộc chi nhánh quận 5, Tp.HCM).

Và hai đối tượng khác là Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) hôm 27/12 đã có thông cáo liên quan đến việc nắm giữ cổ phần DongA Bank của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

Thông cáo cho biết, hiện trên một số trang mạng đang đề cập thông tin liên quan đến việc Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 10% vốn điều lệ của DongA Bank. DongA Bank xác nhận, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) và cử ông Phan Văn Anh Vũ là người đại diện phần vốn góp này. Ngoài ra, DongA Bank cũng xác nhận cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongA Bank.



Trước đó, ngày 25/12, nhiều trụ sở công an tại Đà Nẵng đã treo quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.