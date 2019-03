Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán

Ngày 22/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã cổ phiếu: KSA), xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 12/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ngày 21/3/2019 đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ hình sự đối với bị can: Phạm Thị Hinh (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú: Tổ 20A, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận và Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần chứng khoán VSM) về tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án.