Không ai mua, SCIC huỷ đợt đấu giá trọn lô 36,3% vốn Vocarimex

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có công văn về kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – Vocarimex (mã VOC-UPCoM).

Cụ thể, SCIC đã hủy buổi bán đấu giá trọn lô hơn 44,2 triệu cổ phiếu Vocarimex, tương đương với 36,3% vốn vào ngày 15/8. Nguyên nhân, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 14/8/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá.

Trước đó, SCIC đã đưa ra giá khởi điểm trọn lô là 22.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về xấp xỉ 986 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn 66% thị giá hiện nay của cổ phiếu VOC là 13.400 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 22/5/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO nắm giữ 62.118.000 cổ phần, chiếm 51%; SCIC nắm 36% và cổ đông khác nắm 12,70%.

Kết thúc 6 tháng năm 2019, doanh thu Vocarimex giảm 39% so với cùng kỳ còn 1.320 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 105 tỷ, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, trong tháng 8 này, 3 cuộc đấu giá trên HNX bị hủy do không có nhà đầu tư tham gia. Ngoài Vocarimex, phiên đấu giá bán phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam) và phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu cũng bị hủy do không có nhà đầu tư tham gia.