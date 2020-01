Không thắng được thị trường, đế chế đầu tư của Warren Buffett có năm tồi tệ nhất thập kỷ

Đế chế đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett kết thúc năm 2019 với giá cổ phiếu tăng 11%. Tuy nhiên, so với mức tăng 29% của chỉ số S&P 500, đây là thành tính kém nhất của Berkshire Hathaway kể từ năm 2009.

Theo Business Insider, 2019 cũng là năm thứ ba liên tiếp công ty của huyền thoại đầu tư này không có thương vụ thâu tóm cổ phần lớn nào. Đây là một trong những lý do khiến khối tiền mặt của Berkshire Hathaway tăng lên mức kỷ lục 128 tỷ USD, theo báo cáo lợi nhuận quý 3/2019 công bố vào tháng 11.

Các nhà phân tích Phố Wall không lý giải được vì sao Buffett không chi khối tiền mặt khổng lồ này vào các thương vụ thâu tóm lớn hoặc chí ít mua lại nhiều cổ phiếu hơn.

"Không tôi không hiểu chiến lược thâu tóm hay phân bổ vốn của Berkshire", nhà phân tích Catherine Seifert của CFRA cho biết trong một báo cáo vào tháng 11/2019.

Trong thư gửi cổ đông năm 2018, Buffett nói rằng ông thấy ngày càng khó khăn hơn khi tìm kiếm các công ty lớn để mua lại.

"Trong những năm tiếp theo, chúng tôi hy vọng sẽ dùng được khối tiền mặt dư thừa vào các công ty mà Berkshire sẽ sở hữu vĩnh viễn", Buffett viết. "Tuy nhiên, tình hình trước mắt không mấy khả quan: giá của những công ty có triển vọng tốt trong dài hạn thường ở mức cao ngất ngưởng".

Thương vụ thâu tóm lớn gần đây nhất của Buffett là mua lại công ty Precision Castparts với giá 32 tỷ USD vào tháng 1/2016. Năm 2019, ông đã thử mua lại hãng phân phối phần mềm Tech Data, nhưng sau đó rút lui bởi không muốn tham gia đấu giá khi công ty Apollo Management đưa ra giá cao hơn.

Truyền thống tránh xa các cuộc đấu giá cổ phần cũng khiến Buffett từ chối mua lại hãng trang sức xa xỉ Tiffany & Co. vào tháng 11 năm ngoái. Theo Financial Times, Buffett xác nhận rằng Tiffany & Co. đã tiếp cận ông sau khi công ty này nhận được đề nghị mua lại từ hãng đồ hiệu Pháp LVMH. Tuy nhiên, Buffett đã từ chối ra giá cao hơn. Theo đó, Tiffany & Co. về tay LVMH với giá 16,2 tỷ USD.

Ngoài việc thâu tóm cổ phần công ty, một số nhà đầu tư cũng không hài lòng khi Berkshire Hathaway không dùng khối tiền mặt khổng lồ để mua lại cổ phiếu. Trong quý 3, công ty này chi 700 triệu USD mua lại cổ phiếu, trong khi có thể mua thêm 200 triệu USD nữa, theo UBS.

"Ban đầu chúng tôi dự báo rằng Berkshire sẽ mua lại 900 triệu USD cổ phiếu trong quý 3. Với giá trị nội tại của cổ phiếu giảm và số dư tiền mặt lớn, chúng tôi ngạc nhiên khi công ty này không mua lại nhiều cổ phiếu", nhóm nhà phân tích dẫn đầu bởi Brian Meredith của UBS viết trong một báo cáo vào tháng 11.

Các nhà đầu tư vẫn băn khoăn với nhiều câu hỏi và họ có thể sẽ nhận được câu trả lời khi Berkshire Hathaway công bố báo cáo lợi nhuận quý 4/2019 và thư gửi cổ đông vào tháng 2 tới.