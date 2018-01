Không thể chuyển tiền, trùm địa ốc Trung Quốc phải bán tháo dự án ở nước ngoài

Đối mặt với một khoản nợ lớn sắp đáo hạn mà không thể chuyển tiền, công ty bất động sản Dalian Wanda Commercial Properties của tỷ phú từng giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm phải bán vội một loạt dự án ở nước ngoài để có tiền trả nợ.

Theo tin từ Bloomberg, Dalian Wanda Commercial Properties vay của các chủ nợ quốc tế 2 tỷ USD, và 1/4 số nợ này sẽ đến hạn phải thanh toán vào tháng 3 năm nay.

Đến thời điểm hiện tại, trong số 5 dự án đang xây dựng của Wanda ở nước ngoài, thì đã có 3 dự án tại London, Sydney và vùng Gold Coast của Australia đã được nhất trí bán lại hoặc gần đạt thỏa thuận bán lại.

Như vậy, Wanda sẽ chỉ còn lại một dự án tổ hợp khách sạn-văn phòng-căn hộ ở Chicago và một dự án khác ở Beverly Hills, California, Mỹ.

Bao gồm cả lãi, khoản nợ 510 triệu USD phải thanh toán trước ngày 31/3, lẽ ra chỉ là "chuyện nhỏ" đối với ông Vương Kiện Lâm - vị doanh nhân từng rất đình đám với những vụ thâu tóm tài sản ở nước ngoài.

Từ năm 2012, tập đoàn Dalian Wanda Group của ông Vương đã chi nhiều tỷ USD để thực hiện các thương vụ ở nước ngoài, bao gồm mua lại công ty vận hành chiếu phim AMC Entertainment Holdings của Mỹ.

Dalian Wanda Commercial Properties, công ty con chuyên về bất động sản thương mại của tập đoàn Dalian Wanda, có tỷ lệ nợ so với tiền mặt thấp hơn so với một số công ty địa ốc cùng quy mô, nhưng phần lớn tiền của công ty này lại bị kẹt ở Trung Quốc đại lục, do các biện pháp kiểm soát vốn ngặt nghèo mà Bắc Kinh áp dụng.

Trước đợt bán dự án này, vào tháng 7 năm ngoái, tập đoàn Wanda đã bán hầu hết các khách sạn và công viên chủ đề mà họ sở hữu tại Trung Quốc, thu về hơn 9 tỷ USD.

Wanda không có nhiều lựa chọn trong việc huy động vốn ngoài Trung Quốc đại lục kể từ khi Wanda Commercial hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông vào năm 2016 và kể từ khi Chính phủ Trung Quốc tung các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn sự di chuyển của các dòng vốn khỏi đại lục.

Điều này cho thấy chính sách của Bắc Kinh có ảnh hưởng mạnh đến tham vọng ở nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc như thế nào.

Ngoài các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ, năm ngoái, Trung Quốc còn hạn chế hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) của các công ty nước này ở nước ngoài để ngăn việc các công ty chuyển tiền khỏi biên giới.

Sau khoản nợ đáo hạn trong tháng 3, Wanda Commerical còn phải trả 1 tỷ tiền vay đến hạn vào tháng 5 và số tín phiếu 600 triệu USD đến hạn vào tháng 11 năm nay.

Bởi vậy, các chuyên gia nhận định rằng áp lực thanh khoản ở nước ngoài sẽ còn ở mức cao đối với công ty này trong năm nay.