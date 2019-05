Khu đô thị Bách Việt gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng

Bao gồm 1.000 sản phẩm được chia thành hai dự án chính thuộc khu đô thị là: Dự án Bách Việt Lake Garden với gần 700 lô biệt thự, liền kề và dự án Chung cư Bách Việt Areca Garden với 298 căn hộ cao cấp, Khu đô thị Bách Việt là khu đô thị sinh thái kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố Bắc Giang.

Với quyết tâm và nỗ lực cao độ, Chủ đầu tư Khu đô thị Bách Việt đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng về cơ sở hạ tầng, hệ thống cảnh quan và tiện ích nhằm mang đến cho cộng đồng cư dân một không gian sống đẳng cấp vượt trên kỳ vọng.

Bách Việt Lake Garden - "tâm điểm" hút giới đầu tư

Được quy hoạch bài bản trong một tổng thể kiến trúc xanh, Bách Việt Lake Garden đã trở thành tâm điểm thu hút khách hàng và giới đầu tư ngay từ những ngày đầu ra mắt. Ngoài ưu điểm về vị trí trung tâm, giá bán cạnh tranh, không gian sống an yên, Bách Việt Lake Garden còn hấp dẫn khách hàng bởi hàng loạt các tiện ích nội khu hiện đại, đồng bộ đã được chủ đầu tư Bách Việt đẩy mạnh hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân ngay ngưỡng cửa như Công viên trung tâm, Công viên mùa xuân, Hồ điều hòa, Khu vui chơi trẻ em Happy Land, Cầu tình yêu, đường dạo cây xanh…

Bách Việt Lake Garden là dự án duy nhất tại Bắc Giang sở hữu hệ thống cây xanh, công viên trung tâm, hồ điều hòa diện tích lên đến 4,5ha, giúp thanh lọc không khí, giảm thiểu ô nhiễm, ồn ào. Một địa điểm để cư dân thư thái dạo bộ, đạp xe hay thong thả ngồi câu và hàn huyên tâm sự bên mặt hồ xanh mát. Ở vị trí trung tâm hồ điều hòa là hệ thống đài phun nước và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại.

Bên cạnh đó, Công viên Mùa xuân nằm tại giai đoạn 2 - phân khu An Hòa, cũng được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng. Nơi đây tích hợp nhiều tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí của nhiều thế hệ cư dân như Khu vui chơi trẻ em dưới tán cây xanh mát, Vườn hoa nghệ thuật… Tất cả hứa hẹn mang đến một không gian sống hạnh phúc vẹn tròn, khơi nguồn cảm hứng và tái tạo năng lượng cho cư dân.

Một điểm đặc biệt, tại Bách Việt Lake Garden, Chủ đầu tư rất chú trọng đầu tư vào các tiện ích để hỗ trợ cho sự phát triển tốt nhất về cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ nhỏ. Điển hình là Khu vui chơi trẻ em Happy Land - sân chơi sáng tạo "độc nhất vô nhị" tại thành phố Bắc Giang. Tại đây được bố trí và trang bị các trò chơi lành mạnh, đa dạng, kích thích khả năng sáng tạo, vận động cho trẻ nhỏ.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng điện nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an ninh 24/7 với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp cũng đã đi vào vận hành, mang tới cho cư dân cuộc sống thuận tiện, an toàn và an tâm nhất.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ nỗ lực không ngừng và tiếp tục hoàn thiện các tiện ích nội khu cao cấp khác như bến du thuyền, Club House, bể bơi, Gym & Spa… một lần nữa khẳng định cam kết của Chủ đầu tư nhằm mang đến cho cư dân một không gian sống chất lượng tốt nhất.

Areca Garden - sẵn sàng trước thềm bàn giao

Chung cư cao cấp Areca Garden nằm tại "Trái tim" Khu đô thị Bách Việt cũng đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng sẵn sàng trước thời gian bàn giao. Ngay từ lúc đặt những viên gạch đầu tiên, Chủ đầu tư Bách Việt Group đã phối hợp chặt chẽ cùng với các nhà thầu uy tín để đẩy nhanh tiến độ từ khâu thi công đến hoàn thiện, giám sát chất lượng, đảm bảo bàn giao nhà vượt thời hạn như trên hợp đồng mua bán với khách hàng, dự kiến những căn hộ đầu tiên sẽ được chính thức bàn giao vào đầu tháng 7/2019.

Trước khi bàn giao căn hộ cho khách hàng, Chủ đầu tư dự án đã nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của luật xây dựng và nhà ở, chú trọng đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại và chất lượng. Với sự đồng bộ và tiêu chuẩn, toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy lắp đặt tại các sảnh, hành lang và ngay trong các căn hộ, đã được chạy thử, kiểm định, nghiệm thu bởi các cơ quan chức năng.

Áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế vào vận hành, Areca Garden được trang bị hệ thống thang máy cao cấp Fujitec - thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, với mỗi tầng bao gồm 4 thang máy và 2 thang bộ thoát hiểm. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh đa lớp, hệ thống camera quan sát 24/7 được lắp đặt từng tầng trong tòa nhà, ở khắp các khu vực đi lại, giúp cư dân có thể yên tâm khi sinh sống trong căn hộ lý tưởng của mình.

Ông Phạm Việt Quang, Giám đốc Ban quản lý dự án Areca Garden, đại diện Chủ đầu tư chia sẻ: "Chúng tôi luôn đặt chữ tín làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Những nỗ lực kiến tạo chữ tín của chúng tôi không chỉ ở thiết kế, không gian sống cùng các tiện ích mà còn chính từ tiến độ và chất lượng xây dựng dự án. Ngày chính thức bàn giao các căn hộ đang được rút lại gần, một cuộc sống mới cho các cư dân của Areca Garden sẽ không còn xa. Chúng tôi sẽ quyết tâm làm tròn sứ mệnh của mình để mang đến cho cư dân niềm vui an cư lạc nghiệp".

Với việc Areca Garden chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao, khi mà hạ tầng xung quanh ngày càng được hoàn thiện, các hạng mục tiện ích nội khu cũng hình thành rõ nét, khiến dự án trở thành "cơn sốt" trên thị trường địa ốc hiện nay. Thay vì phải chờ đợi căn hộ trên bản vẽ, khách hàng có thể lựa chọn ngay những căn hộ đã hình thành như Areca Garden để nắm chắc cơ hội trải nghiệm cuộc sống lý tưởng trong tầm tay.

