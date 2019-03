Khủng bố ở nhà thờ Hồi giáo New Zealand, 40 người thiệt mạng

Hai vụ xả súng liên hoàn nhằm những người đang cầu nguyện tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand vào sáng ngày thứ Sáu (15/3), cướp đi mạng sống của 40 người. Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Arden, gọi vụ tấn công đẫm máu này là hành động khủng bố.

Theo tin từ Bloomberg, trong một cuộc họp báo vào đầu giờ chiều nay, bà Arden xác nhận đã có 40 người thiệt mạng trong hai vụ xả súng, và 20 người bị thương nặng. Đây là một thảm họa chưa từng có tiền lệ trong lịch sử New Zealand.

Cảnh sát ngay lập tức đã phong tỏa Christchurch và mở một chiến dịch lớn truy lùng nghi phạm. Kết quả, đã có 4 nghi phạm bị bắt, trong đó có 3 nam giới, bao gồm một người sinh ở Australia, và một phụ nữ. Cảnh sát khuyến cáo người dân New Zealand không nên cho rằng nguy hiểm đã qua đi hay vụ tấn công chỉ gói gọn trong phạm vi Christchurch. Mức độ cảnh báo khủng bố ở New Zealand cũng được nâng lên.

Thủ tướng Ardern gọi đây là một vụ khủng bố và cho biết một trong những nghi phạm bị bắt giữ đã đăng một khẩu hiệu cực đoan lên mạng Internet. Bà kêu gọi công chúng không chia sẻ những bài viết của tên này trên truyền thông xã hội.

Một đoạn video lan truyền trên các mạng xã hội có vẻ như đã được quay và phát trực tiếp bởi chính một tay súng thực hiện vụ tấn công. Video cho thấy tên này lái xe tới một nhà thờ Hồi giáo, tiến vào bên trong và nhằm bắn loạn xạ vào những người bên trong. Đoạn video cũng cho thấy những người cầu nguyện, bị chết và bị thương, nằm la liệt trên sàn.

Mạng xã hội Facebook cho biết đã khóa tài khoản Facebook và Instagram của một tay súng và xóa bỏ một đoạn video.

"Đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand", bà Ardern nói. "Rõ ràng, những gì vừa xảy ra là một hành động bạo lực quá sức tưởng tượng và chưa từng có tiền lệ".

Nhân chứng nói với giới truyền thông rằng một người đàn ông mặc đồ rằn ri kiểu quân đội, tay cầm súng trường tự động đã xảy súng vào những người cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo có tên Al Noor. Một nhà thờ Hồi giáo khác ở khu vực ngoại ô Linwood cũng bị xả súng.

Theo thống kê dân số vào năm 2013, người theo đạo Hồi chỉ chiếm khoảng hơn 1% dân số New Zealand.

"Nhiều người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng này có thể là người nhập cư vào New Zealand", Thủ tướng Ardern nói. "Có những người thậm chí là người tị nạn ở đây. Họ đã chọn New Zealand làm nhà và đất nước này là nhà của họ. Họ là chúng ta. Những kẻ gây ra tội ác chống lại chúng ta không có chỗ ở New Zealand".

Theo hãng tin Bloomberg, các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở New Zealand. Tuy nhiên, xả súng nhà thờ xảy ra khá nhiều ở Mỹ, gần đây nhất là vụ xả súng nhà thờ Do Thái ở Pennsylvania khiến 11 người thiệt mạng. Cuối năm 2017, một vụ xả súng nhà thờ Thiên chúa giáo ở Texas cướp đi mạng sống của 26 người.

Hồi tháng 1/2017, một vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo đã xảy ra ở Canada, khiến 6 người chết.