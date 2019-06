Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 245,48 tỷ USD, mức cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 122,72 tỷ USD.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6/2019 ước tính đạt 21,6 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước.

Quý 2/2019, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 63,86 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 8,5% so với quý 1 năm nay.

Có 11 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong quý 2/2019, chiếm tỷ trọng 73,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu với 11,4 tỷ USD, chiếm 17,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 122,72 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,82 tỷ USD, tăng 10,8%, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 22 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu rau quả và sợi dệt có tín hiệu tốt khi lần đầu tiên 6 tháng đầu năm đạt mức trên 2 tỷ USD.

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 6/2019 ước tính đạt 21,2 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng trước.

Quý 2/2019, kim ngạch nhập khẩu đạt 65,31 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 13,7% so với quý 1 năm nay. Có 15 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,3% tổng trị giá nhập khẩu, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện đạt giá trị cao nhất với 12,5 tỷ USD, chiếm 19,2% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2018;

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 122,76 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 52,54 tỷ USD, tăng 14,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,22 tỷ USD, tăng 7,8%.

Có 26 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 84,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như điện tử, máy tính và linh kiện đạt 24,3 tỷ USD (chiếm 19,8% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 20,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 17,9 tỷ USD, tăng 14,8%…

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019 ước tính nhập siêu 34 triệu USD, bằng 0,03% tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,72 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,68 tỷ USD.