Konica Minolta ra mắt dòng máy photocopy đa chức năng mới bizhub C360i series v

Konica Minolta vừa cho tung ra thị trường mẫu máy photocopy đa chức năng bizhub C360i cùng giao diện người dùng hiện đại với bảng điều khiển màn hình cảm ứng thông minh.

Konica Minolta, tập đoàn Nhật Bản có lịch sử kinh doanh hơn 100 năm trong sản xuất và phân phối các sản phẩm dịch vụ trên 150 quốc gia bao gồm các sản phẩm: Máy photocopy đa chức năng bizhub, hệ thống in sản xuất Accurio Press; Camera quan sát Mobotix; Robot; phần mềm quản lý hỗ trợ in ấn hiệu quả và bảo mật cũng như các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khác.

Các sản phẩm Konica Minolta đều đạt chứng nhận tiêu chuẩn thân thiện với môi trường & tiết kiệm năng lượng, đồng thời mang lại giải pháp tối ưu giúp cho việc quản lý in ấn bảo mật và kiểm soát dữ liệu thông tin hiệu quả hơn.

Trong tháng 6 này, Konica Minolta đã trình làng dòng sản phẩm thế hệ mới bizhub i-Series và nổi bật trong đó là chiếc máy photocopy đa chức năng bizhub C360i series. Dòng máy in i-Series được phát triển để trở thành một trung tâm công nghệ thông minh, nắm bắt cách thức phát triển kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bizhub C360i có thiết kế hiện đại với ba màu trắng, đen và xám thanh lịch với các cạnh tròn và đèn LED thông báo trạng thái. Giao diện người dùng theo phong cách điện thoại thông minh với bảng điều khiển màn hình cảm ứng 10.1'', có thể điều chỉnh xoay màn hình theo hướng mong muốn để có những trải nghiệm tốt nhất. Thiết bị hoạt động chính xác theo cùng một phương thức, thuận tiện cho người dùng trong việc sử dụng linh hoạt các thiết bị A3, A4 hay những thiết bị chuyên dụng.

Độ bảo mật thông tin dữ liệu cũng được Konica Minolta quan tâm khi dòng máy i-Series được tích hợp mạng an toàn và mã hóa dữ liệu, ghi đè lên ổ cứng và xác thực người dùng. Hơn thế nữa, dòng máy mới ra mắt còn được trang bị bằng bizhub Secure Platinum với dữ liệu được mã hóa trong ổ đĩa SSD hoặc Ổ đĩa cứng (HDD).

Dòng bizhub i-Series này thúc đẩy một hệ thống làm việc an toàn khi dữ liệu được bảo vệ và truy cập đáng tin cậy. Ngoài ra, tiện ích chống vi-rút BitDefender sẽ tự động quét tất cả dữ liệu được truyền và nhận để dữ liệu vẫn được bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.

Do đó, người dùng sẽ không phải lo lắng về các vấn đề bảo mật dữ liệu hay các loại virus xâm nhập và lấy mất các thông tin mật quan trọng. Tất cả các dòng máy bizhub i-Series đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật về thiết bị công nghệ thông tin,được chứng nhận ISO15408, do đó, các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu và yêu cầu bảo mật được đáp ứng để đảm bảo hiệu quả luôn được duy trì.

Yếu tố thân thiện môi trường từ lâu cũng được Konica Minolta chú trọng khi dòng i-Series sẽ được tích hợp bộ phận sấy mực và mức cố định nhiệt độ thấp làm giảm năng lượng tiêu thụ của thiết bị ở chế độ ngủ. Thiết kế thông minh cho bao bì, thay thế vật liệu đệm truyền thống bằng chất liệu đệm không khí nhẹ hơn, giúp giảm tác động từ môi trường nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Đây sẽ là một sản phẩm thông minh sẽ phù hợp cho các môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin các sản phẩm và dịch vụ của Konica Minolta tại https://www.konicaminolta.vn/business/ hoặc liên hệ trực tiếp Konica Minolta để trải nghiệm sản phẩm thực tế.