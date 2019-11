Lãi giảm, GDT vẫn chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 20%

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền.

Theo đó, ngày 18/12 tới, GDT sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán là 27/12/2019.

Với 16.963.108 cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến GDT sẽ phải chi gần 34 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 cho cổ đông.

Mới đây, bà Hà Thị Huệ, mẹ ông Lê Hải Liễu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị GDT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu GDT. Nếu giao dịch thành công, bà Huệ sẽ nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 4.981.621 cổ phiếu, chiếm 29,07% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện từ ngày 14/11 đến ngày 13/12/2019.

Kết thúc 9 tháng năm 2019, GDT ghi nhận doanh thu đạt 241,3 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ (288,4 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ (67,4 tỷ đồng) và so với kế hoạch 2019, công ty đã thực hiện được khoảng 53% kế hoạch lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, một tuần trở lại đây, giá cổ phiếu GDT tăng 10,70% từ 29.900 đồng lên mốc 32.300 đồng với 15.570 đơn vị được giao dịch.